جهاز Nintendo Switch Lite متوفر الآن للطلب المسبق مقابل 199$

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة Nintendo أخيرًا في وقت سابق من هذا الشهر بالكشف عن جهاز Nintendo Switch Lite. في حالة إذا كنت من الأشخاص المتعطشين للحصول على هذا الجهاز، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن Nintendo Switch Lite متوفر الآن للطلب المسبق لدى العديد من متاجر التجزئة، بما في ذلك Amazon و Best Buy و GameStop وغيرها من المتاجر الأخرى.

تم تسعير جهاز Nintendo Switch Lite بنحو 199 دولار أمريكي، مما يجعله أرخص بنحو 100 دولار من جهاز Nintendo Switch العادي، ولكنه يفتقر إلى أيادي التحكم Joy-Cons القابلة للفصل. وعلاوة على ذلك، فلا يمكن ربطه مع التلفاز الخاص بك، لذلك يبدو أنه سيركز على قابلية الحمل.

جهاز Nintendo Switch Lite الجديد يعتبر أصغر أيضًا نظرًا إلى أنه يضم شاشة حساسة للمس بحجم 5.5 إنش بدلا من شاشة 6.2 إنش الموجودة في جهاز Nintendo Switch العادي. لسوء الحظ، جهاز Nintendo Switch Lite سيضحي ببعض الأشياء مثل عدم وجود HD Rumble ومستشعر الأشعة تحت الحمراء، مما يعني أنه إذا قمت بتشغيل بعض الألعاب، فقد تواجه بعض المشاكل في التوافق.

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ومع ذلك، إذا كنت تعتقد بأن سعر التكلفة المنخفض يستحق ذلك، فقد ترغب في وضع علامة على اليوم 20 سبتمبر في التقويم الخاص بك لأن هذا هو اليوم الذي سيصبح فيه جهاز Nintendo Switch Lite متوفرًا للشراء بشكل رسمي بعدما تم طرحه الآن للطلب المسبق.