النسخة الأكثر صلابة من الهاتف Galaxy S9 ظهرت للتو في صورة رسمية مسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإطلاق هاتفها الذكي الصلب الأحدث، Galaxy XCover 4S في الشهر الماضي، ويبدو أن الشركة الكورية الجنوبية ستضيف قريبًا هاتفًا ذكيًا آخر أكثر صلابة إلى محفظتها بعدما تم رصده اليوم في صورة رسمية مسربة.

هذا الهاتف يٌقال بأنه يحمل إسم Samsung Galaxy Active. وعلى ما يبدو، فهو نفسه الهاتف الذي تم رصده في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم في شهر فبراير من الماضي، ويُعتقد بأنه سيتم تسويقه على أنه نسخة أكثر صلابة من الهاتف Galaxy S9 العادي. ويقال بأنه سيأتي مع المعالج Exynos 9810، ومع 4GB من الذاكرة العشوائية، تمامًا مثل Galaxy S9. وعلاوة على ذلك، فهو سيحتفظ أيضًا بنفس الكاميرات المستخدمة في الهاتف Galaxy S9 الحالي، ولكنه سيضم شاشة أصغر بحجم 5.2 إنش وبطارية أكبر بسعة 4500mAh.

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وعلاوة على ذلك، بخلاف Galaxy S9 الحالي، فسوف يأتي الهاتف Samsung Galaxy Active المجسد في الصورة أعلاه مع أزرار تنقل فعلية موضوعة أسفل الشاشة، وسيتم نقل مستشعر بصمات الأصابع الموجود في الخلف إلى الجانب الأيسر من الكاميرا.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات من شركة سامسونج عن الهاتف Samsung Galaxy Active، ولكن إذا كان التاريخ الموجود على شاشة القفل دقيقًا، فقد نرى الشركة الكورية الجنوبية تزيح الستار رسميًا عن هذا الهاتف في اليوم التاسع من شهر أغسطس المقبل.