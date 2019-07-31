تقرير جديد يقترح صدور Galaxy Fold في نفس الفترة التي سيتم فيها إطلاق iPhone 11

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المفترض أن يتم إطلاق الهاتف Galaxy Fold القابل للطي منذ فترة طويلة جدًا، وبالضبط منذ شهر أبريل الماضي، ولكن قررت شركة سامسونج تأجيل عملية الإطلاق بعدما إتضح للجميع أن الهاتف يعاني من بعض المشاكل. وبعد مسلسل طويل من الإنتظار، كشفت لنا شركة سامسونج أخيرًا في الأسبوع الماضي أنها ستقوم بإعادة إطلاق Galaxy Fold في شهر سبتمبر المقبل دون تحديد موعد الإطلاق بالضبط.

على الرغم من أنه ليس لدينا تاريخ محدد، إلا أنه صدر اليوم تقرير من وكالة الأنباء الكورية الجنوبية The Investor يقول بأنه سيتم إطلاق الهاتف Galaxy Fold في كوريا الجنوبية في اليوم 18 أو 19 أو 20 من شهر سبتمبر المقبل، على الأقل وفقا للمعلومات التي حصلت عليها إحدى شركات الإتصالات الكورية من سامسونج.

حدث الإطلاق هذا يتواجد في منتصف الفترة التي تقوم فيها شركة آبل عادة بالإعلان عن هواتف iPhone الجديدة والوقت الفعلي للإطلاق، فشركة آبل تميل إلى الإعلان عن هواتف iPhone الجديدة في وقت ما خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، وإطلاقها في اليوم 20 سبتمبر أو بعد ذلك.

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بالإضافة إلى ذلك، مع إستمرار شركة سامسونج في إنتاج Galaxy Fold بكميات كبيرة جنبا إلى جنب مع الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، يعتقد محللو السوق في كوريا الجنوبية أنه سيتم بيع 100 آلف وحدة من Galaxy Fold في الوطن الأم مع العلم بأنه يُتوقع أن يتم عرض من 20 إلى 30 آلف وحدة للبيع من هذا الهاتف للبيع في يوم الإطلاق. وكانت شركة سامسونج قد ذكرت في وقت سابق أن مبيعات Galaxy Fold ستتخطى مليون وحدة في وقت ما.

من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق Galaxy Fold في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية أولاً في شهر سبتمبر المقبل. وينبغي أن يتم جلب هذا الهاتف إلى المزيد من الأسواق العالمية، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا بعد ذلك بوقت قصير.