شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العثور على موظف ميت بمصنع شركة "تسلا" الأمريكية للسيارات.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "تسلا" عن العثور على موظف يبلغ من العمر 61 عاما ميتا فى الطابق الثالث بمصنع Gigafactory ، وذلك وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر".

قال قسم شرطة مقاطعة "ستورى" أن المتوفى يدعى "مايكل جونستون" وقد تم إبلاغ قسم الشرطة فى نفس يوم الوفاة الساعة 5:47 صباحا بتوقيت جرينتش، ولا تزال إدارة الشرطة تحقق فى أسباب الوفاة، وأظهرت النتائج الأولية أن الوفاة تبدو وكأنها لأسباب صحية.

وفى بيان رسمى لشركة "تسلا" لموقع "بيزنس": "لقد شعرنا بالحزن العميق لهذا الحادث فنحن جميعا هنا عائلة واحدة، وننتظر تقرير تشريح الجثة، ولا يوجد أى سبب للحادث يكون ناجم عن أى شئ متعلق بعمل الموظف داخل مصنع "تسلا"، فنحن نبذل قصارى جهدنا لدعم موظفينا وعائلتنا فى كل الأوقات".

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وأوضحت إدارة السلامة والصحة المهنية فى "نيفادا" للموقع البريطانى أن الحادث قيد التحقيق حاليا.

وفى وقت سابق من هذا، واجهت "تسلا" انتقادات لظروف السلامة فى مصانعها، وقضى موظفو تسلا ضعف الوقت الذى قضته فى العمل بسبب المرض أو الإصابة فى العام الماضى، مقارنة بما كان عليه فى العام الذى يسبقه.

فتحت إدارة السلامة والصحة المهنية في كاليفورنيا تحقيقات متعددة في انتهاكات السلامة في مصنع فريمونت بكاليفورنيا، وفرضت غرامة على تسلا قدرها 30 ألف دولار في يناير الماضى بسبب انتهاكها لوائح العمل الستة في كاليفورنيا ببناء خيمة الإنتاج.