تكنولوجيا: في مثل هذا اليوم بالفضاء.. رواد أبولو يقودون "متجول" على سطح القمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشمل ذكريات الفضاء على العديد من الإنجازات فى مجال استكشاف هذا الكون الكبير، ومن ضمنها قيادة رواد الفضاء من أبولو 15 على سطح القمر لأول مرة في يوم 31 يوليو من عام 1971.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، استكشف ديفيد سكوت، قائد أبولو 15، وجيمس إيروين، الطيار في الوحدة القمرية سطح القمر لمدة ثلاثة أيام من خلال التجول في مركبة متنقلة.
ويبلغ طولها حوالي 10 أقدام، وعرض 7 أقدام و 45 بوصة، وقد ذهب سكوت وإيروين إلى إلبو كريتر لجمع العينات والتقاط الصور، وخلال فترة بقائهم على سطح القمر، قادوا أكثر من 17 ميلاً.
وتم إطلاق مهمة Apollo 15 إلى القمر في 26 يوليو عام 1971، حيث هبطت المهمة في 30 يوليو و قام سكوت وإيروين بثلاث جولات سير على سطح القمر بالإضافة إلى اختبار القيادة على سطح القمر.
وغادر طاقم أبولو 15 سطح القمر يوم 2 أغسطس وغادر مدار القمر يوم 4 أغسطس، وعادوا إلى الأرض يوم 7 أغسطس.
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