شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحذف حسابا وهميا بعد قيام ترامب بإعادة نشر تغريدة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزال موقع تويتر حساب نشر تغريدات تتعلق بنظريات المؤامرة، وذلك بعدما قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإعادة نشر واحدة من هذه التغريدات أمس الثلاثاء.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت شركة تويتر إنها أوقفت الحساب بسبب انتهاكه لقواعدها، أما عن التغريدة التى أعاد ترامب نشرها، فقد وصفت الديمقراطيين بأنهم "الأعداء الحقيقيين لأمريكا" فى صورة جريئة، إذ جاء بها: "الديمقراطيون هم الوحيدون الذين يتدخلون فى انتخاباتنا، لماذا تعتقد أنهم يعارضون هوية الناخب بقوة؟".

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وقبل التقرير، روج الحساب لنظريات غريبة حول قيام ديمقراطيين بارزين بقتل الأطفال للحصول على الغدد الصنوبرية، حسبما ذكر التقرير، وفى 25 يوليو، نشر الحساب "كوميك" ادعى بأن بيل وهيلارى كلينتون يعذبون ويضحون بالأطفال للحصول على عقار لا يمكن العثور عليه إلا داخل الجمجمة البشرية.