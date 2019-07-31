تكنولوجيا: سناتور أمريكى يقترح مشروع قانون لحظر ميزة 'Snapstreaks' بسناب شات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف مشروع قانون قدمه سناتور أمريكى إلى الحد من الإفراط فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى عن طريق حظر ميزة Snapstreak من سناب شات، وهى الميزة التى تدفع المستخدمين إلى إرسال الصور عبر التطبيق مرة واحدة على الأقل كل 24 ساعة.
وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فإن بند حظر الميزة من على منصة مشاركة الصور Snapchat، هو جزء من قانون السناتور جوش هاولى "تكنولوجيا الحد من وسائل التواصل الاجتماعى (SMART)" لحظر "تقنيات الإدمان والخداع" من قبل شبكات التواصل الاجتماعى.
وتعرض ميزة Snapstreak عدد الأيام التى قام فيها مستخدم سناب شات بإرسال الصور باستمرار إلى مستخدم آخر على مدى عدة أيام، أما الساعة الرملية فتعنى بأن الرسائل بينهما ستنتهى عما قريب.
وقال مايكل بيكرمان، الرئيس والمدير التنفيذى لـ Internet Association، وهى مجموعة تجارية تضم أعضائها Snap، إن شركات مثل Snap تستثمر فى الترويج لـ "تجارب صحية عبر الإنترنت" وأن مقترحات السياسة "يجب أن تستند إلى الأدلة"، ويقول منتقدى هذه الميزة إنها تدفع المستخدمين، وغالبًا ما يكونوا مراهقين، إلى الإدمان على التطبيق.
ويحظر مشروع القانون ميزات التمرير والتشغيل التلقائى اللانهائية، والتى تزود المستخدمين بمصدر لا نهائى من المحتوى، وقال هاولى إن منصات التواصل الاجتماعى يجب أن تشمل "نقاط التوقف الطبيعية"، وقال سناب الأسبوع الماضى إن عدد مستخدمى سناب شات اليومى النشط ارتفع إلى 203 ملايين فى الربع الثانى من 190 مليون عن الربع السابق.
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