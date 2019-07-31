تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن جهازها اللوحي Galaxy Tab S6 بسعر 649 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج عن جهاز Galaxy Tab S6 اللوحي المميز، الذي ينطلق بشاشة OLED بحجم 10.5 إنش، ويضم رقاقة معالج Snapdragon 855، وينطلق بسعر 649 دولار للأسواق.

ينطلق جهاز سامسونج اللوحي الجديد Galaxy Tab S6 بشاشة 10.5 إنش مميزة بجودة عرض 2560 في 1600 بيكسل، بكثافة عرض 288 بيكسل لكل إنش، مع أبعاد 16:10 في الشاشة، أيضاً تضم الشاشة مستشعر للبصمة.

وينطلق جهاز Galaxy Tab S6 اللوحي برقاقة معالج Snapdragon 855 مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

كما يضم جهاز Tab S6 اللوحي اثنان من الكاميرات في الجهة الخلفية، مع مستشعر رئيسي 13 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل كما تدعم زوايا عرض واسعة 123 درجة، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 8 ميجا بيكسل.

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وتدعم سامسونج هذا الإصدار بأعلى قدرة للبطارية بسعة 7040 mAh، كما يأتي قلم S الجديد ببطارية أيضاً بقدرة 0.35 mAh تحاكي المقدمة في قلم هاتف Note 9، كما يتميز القلم بتقنية البلوتوث، ويتصل بالجهة الخلفية من الجهاز اللوحي مغناطيسياً.

ومن المقرر أن يأتي قلم S بتحسينات عن الإصدار السابق مع إمكانية تخصيص حساسية الضغط، وزر لتنشيط نمط DeX، أيضاً يتوفر الجهاز للحجز المسبق في 23 من أغسطس بسعر 649 دولار، على أن يبدأ الشحن في 6 من سبتمبر.

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