تكنولوجيا: هاتف Vivo Z5 يأتي بكاميرة ثلاثية ومستشعر للبصمة في الشاشة وسعر يبدأ من 232 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo رسمياً اليوم عن هاتف Vivo Z5 الذي يأتي بميزة إستشعار البصمة في الشاشة مع كاميرة خلفية ثلاثية، وبطارية بقدرة 4500 mAh، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بسعر 232 دولار.

يتميز هاتف Vivo Z5 بشاشة Super AMOLED بحجم 6.38 إنش تدعم جودة عرض Full HD بلس، كما تشغل الشاشة 90% من إطار الهاتف، ,يتميز الهاتف بتصميم نتوء القطرة في الشاشة.

ويدعم هاتف Vivo Z5 رقاقة معالج Snapdragon 712 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في أعلى نموذج، بينما يتوفر الهاتف بنماذج أخرى تتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64، أو 128 أو أيضاً 256 جيجا بايت.

كما يعمل هاتف Vivo Z5 بنظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة مستخدم Funtouch OS 9.1، ويضم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

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وفي مواصفات الكاميرة الخلفية يضم هاتف Vivo Z5 مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل مميز بفتحة عدسات f/1.79، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل مميز بزوايا عرض واسعة 120 درجة مع فتحة عدسات f/2.2، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل ليدعم عمق التصوير، كما تتميز الكاميرة الأمامية بمستشعر 32 ميجا بيكسل في نتوء الشاشة بفتحة عدسات f/2.0.

ويأتي الهاتف بقياسات 159.53 في 75.23 في 8.13 مم، مع وزن 187 جرام، كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh ويدعم شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 22.5w.

هاتف Vivo Z5 يتوفر بإختيارات في ألوان متدرجة من الأزرق، الأسود، وأزرق Aurora، مع سعر يبدأ من 232 دولار للنموذج الرئيسي ويصل إلى 333 دولار في أعلى نموذج، على أن يبدأ الحجز المسبق في السوق الصيني في الأول من أغسطس، ويتوفر للبيع في 6 من أغسطس.

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