الإعلان رسميًا عن Galaxy Tab S6 مع قلم S Pen مُحسن، ومستشعر لبصمات الأصابع في الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج للتو بإزاحة الستار رسميًا عن جهازها اللوحي الرائد الأحدث Galaxy Tab S6، وهو الجهاز اللوحي الذي يجلب معه العديد من الترقيات مقارنة مع سلفه، والتي ليست بالضرورة مرتبطة بالعتاد.

Galaxy Tab S6 الجديد يضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB للنسخة التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية، وبحجم 8GB للنسخة التي تضم 256GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الجهاز اللوحي الرائد الجديد أيضًا بمواصفات أخرى متقدمة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش وبدقة 1600×2560 بكسل، وأربع مكبرات للصوت مدعومة بتكنولوجيات AKG و Dolby Atmos مما يجعل تجربة مشاهدة الأفلام على هذا الجهاز اللوحي مميزة.

وكما أوضحت لنا التسريبات السابقة بالفعل، فهذا الجهاز اللوحي يضم كاميرتين في الواجهة الخلفية بدلاً من كاميرا واحدة علمًا أن الكاميرا الأولى الأساسية تمتاز بدقة 13 ميغابكسل، في حين تمتاز الكاميرا الثانية بزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 123 درجة. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 8 ميغابكسل. ووفقا لشركة سامسونج، فهذا هو الجهاز اللوحي الأول في العالم المزود بكاميرا واسعة الزاوية.

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الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 7040mAh، بينما يحمل القلم الإلكتروني S Pen بطارية صغيرة بسعة 0.35mAh، والتي لا تزال كافية لتشغيل هذا القلم لنحو 10 ساعات. أفضل شيء هو أنه يمكن إعادة شحن القلم S Pen في غضون 10 دقائق فقط في حالة إذا تم وضعه على قاعدة الشحن الخاصة به. وبالحديث عن القلم S Pen، فمن الممكن الآن إستخدامه كجهاز تحكم عن بعد في مُشغل الميديا أو إلتقاط الصور. في الواقع، هو يتبنى نفس الوظائف التي يملكها S Pen على الهاتف Galaxy Note 9.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم Galaxy Tab S6 خاصية Samsung DeX والتي يمكنها مع لوحة المفاتيح القابلة للفصل Samsung Book Cover تحويل الجهاز اللوحي إلى حاسوب شخصي لتحسين الإنتاجية وتعدد المهام. ومن أجل الأمان، قامت شركة سامسونج بتزويد Galaxy Tab S6 بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة مما يجعله واحدًا من أوائل الأجهزة اللوحية التي تبنت مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة، إن لم يكن الأول على الإطلاق.

عمومًا، الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 سيكون متاحًا باللون الرمادي والأزرق والوردي، وسيكلف إبتداء من 649 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، بينما سيصل سعر نسخة 8GB/256GB إلى نحو 729 دولار أمريكي.