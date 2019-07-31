فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد هاتف غامض جديد من العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE يحمل الإسم الرمزي Nubia NX627J وهو يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA. وفي حالة إذا كانت التوقعات صحيحة، فيبدو أن هذا هو الهاتف Nubia Z20 الرائد الذي تستعد الشركة الصينية للكشف عنه في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل.
المعلومات المدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف لنا أن الهاتف Nubia Z20 سيضم المعالج الثماني النوى +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB/256GB/512GB، فضلا عن بطارية بسعة 3900mAh.
ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر إثارة للإهتمام حول الهاتف Nubia Z20 هو أنه سيضم شاشتين من نوع OLED، واحدة في الأمام والأخرى في الخلف بدقة 1080×2340 بكسل. وسيبلغ قطر الشاشة الرئيسية 6.42 إنش، بينما سيبلغ قطر الشاشة الثانوية 5.1 إنش.
وبغض النظر عن الشاشتين، فقد كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية كذلك أن الهاتف Nubia Z20 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل لإلتقاط صور السلفي وإجراء محادثات الفيديو. وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Nubia Z20 سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie.
عمومًا، سنتأكد من كل شيء بما في ذلك تصميم الهاتف Nubia Z20 ومواصفاته التقنية الكاملة عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الإتصالات الصينية تكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Nubia Z20 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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