الهاتف Galaxy A30s سيصل قريبًا مع ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالتخلي عن العديد من سلسلات هواتفها الذكية المتوسطة هذا العام، تاركة فقط السلسلتين Galaxy A Series و Galaxy M Series، ولكن الشركة لا تستطيع التوقف عن إطلاق المزيد من الهواتف الذكية، مما جعل سلسلة هواتف Galaxy A Series مزدحمة للغاية.

سيتم إطلاق الهاتف Galaxy A30s قريبًا ليكون بمثابة نسخة محسنة من الهاتف Galaxy A30 الذي تم إطلاقه في السوق منذ شهر مارس الماضي. على عكس هذا الطراز الذي يضم كاميرتين فقط في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، فيبدو أن الهاتف Galaxy A30s سيصل مع ثلاث كاميرات في واجهته الخلفية.

شائعات اليوم لم تكشف لنا عن دقة هذه الكاميرات الثلاثة التي سيأتي بها الهاتف Galaxy A30s أو الدور الذي ستقوم به، ولكن نأمل أن تكون الكاميرا الثالثة الإضافية عبارة عن كاميرا مقربة على الرغم من أن هناك أيضًا إحتمال أن تعمل على إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فالهاتف Galaxy A30s سيستخدم أيضًا شاشة Infinity-V، وهذا ما يعني بأنها ستضم قطعًا صغيرًا على شكل الحرف V في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

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من المتوقع أن يكون SM-A307FN هو الإسم الرمزي للهاتف Galaxy A30s، ويجب أن يكون مزودًا بـ 3GB من الذاكرة العشوائية، وبنظام Android 9 Pie. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Galaxy A30s، فمن المرجح أن تكون مماثلة لمواصفات الهاتف Galaxy A30 الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة سامسونج بدأت فعلاً في إنتاج الهاتف Galaxy A30s في الهند، على الأقل وفقا للشخص المطلع على خطط شركة سامسونج والذي كان وراء تقديم هذه المعلومات للمصدر الموجود أدناه. وبالتالي، هذا يعني أنه سيتم إطلاق الهاتف Galaxy A30s لأول مرة في الهند، وقد يحدث ذلك في المستقبل القريب، وعلى الأرجح في اليوم 11 أغسطس.