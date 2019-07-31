النتائج المالية لشركة سامسونج في الربع الثاني من هذا العام تُظهر إنخفاضًا بنسبة 56% في الأرباح

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بالكشف عن نتائجها المالية للربع الثاني من هذا العام، وهي النتائج التي جاءت مماثلة لتلك النتائج غير المنقحة التي كشفت عنها في بداية هذا الشهر، فهي توضح لنا أيضًا أن الشركة تواجه بعض الصراعات المهمة. في البداية، كشف لنا التقرير المالي الأحدث من الشركة الكورية الجنوبية أن أرباحها التشغيلية إنخفضت بنسبة 56% لتبلغ ما يعادل 5.56 مليار دولار أمريكي.

للمقارنة، حققت الشركة في الربع الثاني من العام 2018 أرباحًا بلغت 13.3 مليار دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، شهد قسم الأجهزة المحمولة في الشركة إنخفاضًا بنسبة 42 في المئة على مستوى الأرباح بسبب تباطؤ المبيعات في سوق الهواتف الذكية الراقية على الرغم من زيادة إجمالي شحنات الهواتف الذكية. إرتفعت الإيرادات بنسبة 8% بفضل المبيعات القوية لسلسلة هواتف Galaxy A Series المتوسطة.

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يمثل سوق أشباه الموصلات الراكد عقبة أخرى تعين على سامسونج معالجتها خلال هذه الفترة. أدى إنخفاض الطلب وتراجع الأسعار في سوق رقاقات الذاكرة إلى إيرادات بلغت 13.6 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 18.59 مليار دولار أمريكي قبل عام. وفيما يخص المستقبل، فسوف تتحسن وضعية شركة سامسونج في سوق أشباه الموصلات خلال النصف الثاني من هذا العام بفضل إرتفاع الطلب على رقاقات NAND و DRAM.

من ناحية أخرى، شهد قسم الشاشات في شركة سامسونج، والذي يعد قسمًا رئيسيًا آخر، أربحًا بلغت 6.64 مليار دولار أمريكي، وهي نتيجة أفضل من تلك التي حققها هذا القسم في الربع الثاني من العام الماضي. ويُعتبر البحث عن الشاشات الصغيرة الحجم علامة جيدة على تقدم سامسونج للأمام في النصف الثاني من هذا العام.