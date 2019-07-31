شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة ذكية لقراءة الأفكار هتقول الكلام قبل ما تنطقه وهتساعد المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور مجموعة من العلماء أداة ذكية جديدة، والتى يمكنها معرفة ما تريد قوله قبل أن تنطق به، إذ استخدم الباحثون فحوصات لتطوير نظام لفك تشفير الكلام من نشاط الدماغ.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن لأداة قراءة العقل الجديدة أن تفسر نشاط الدماغ وتتنبأ بما تريد أن تقوله قبل نطقك للكلمة، وحتى إنتاج نسخة في الوقت الفعلي.

كما أطلق علي هذه الأداة "وحدة فك الترميز العصبية"، التى يمكن استخدامها من جانب أشخاص لا يستطيعون التحدث عن أنفسهم بسبب المرض أو الإصابة.

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وسجل جراح الأعصاب إدوارد تشانج من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو وزملاؤه، نشاط قشري في أدمغة ثلاثة مرضى خضعوا لعلاج الصرع، حيث استمع كل شخص إلى سلسلة من الأسئلة وأجاب شفهياً باستخدام سلسلة من الإجابات المحددة مسبقًا.

وبهذه الطريقة، تمكن الباحثون من جمع بيانات عن نشاط الدماغ المقابلة لكل من الكلام المدروس والمنتَج، ثم تم استخدام هذه البيانات لتدريب نظام قادر على اكتشاف وفك تشفير الكلام من فحوصات الدماغ.

وتمكن الدكتور تشانج وزملاؤه من فك تشفير الكلام المنطوق والسماع بدقة تتراوح بين 61 و 76 %، وليست هذه أول دراسة تُظهر أن نشاط الدماغ المتصل بالكلام في مناطق محددة من القشرة يمكن فك تشفيره، لكن هذه هي الدراسة الأولى التي تتناول تفسير مهام الاستماع والتحدث في نفس الوقت.