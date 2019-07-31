شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طلاب روس يطورون تقنية لتوليد الكهرباء من التيارات البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر طلاب مركز (سيريوس) الروسي للأطفال الموهوبين، تكنولوجيا تعمل على تحويل التيارات البحرية إلى طاقة كهربائية، وذلك بالتعاون مع العلماء والمهندسين من معاهد البحوث العلمية وبمساعدة رجال الأعمال.

وقال مدير مركز (مارينيت) لدراسة المحيط العالمي والقطب الشمالي في روسيا ألكسندر بينسكي - لوكالة أنباء (نوفوستي) اليوم /الأربعاء/ - : "إن طلاب مركز (سيريوس) طرحوا عددًا من المشروعات الجديدة، بما في ذلك مشروع تحويل طاقة التيارات البحرية، الذي أطلقوا عليه (الجناح الغاطس)، ومشروع لإدارة السفن البحرية المسيرة عن طريق تكنولوجيا الواقع المعزز".

وأضاف "بينسكي" : "أن هذا يأتي في إطار المشروع العام المعني باستصلاح منطقة القطب الشمالي والمحيط العالمي".

يذكر أن فريق الطلاب عمل على تنفيذ مشروع (الجناح الغاطس) تحت إشراف خبراء من شركة (إينيرجو إينوفاتسي) الروسية وجامعة تشوفاشيا الحكومية الروسية، حيث أجرى الفريق دراسات في مجال تحويل طاقة التيارات البحرية إلى طاقة كهربائية .. كما أنه أعد نموذجًا تجريبيًا لمولد كهربائي به نظام ينتج تيارًا بحريًا اصطناعيًا.