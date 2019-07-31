شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "من كتر الناس الـ 100وش ".. تقنية جديدة تكشف تعبيرات الوجه المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون التمييز بين الابتسامات الحقيقية والمزيفة أمرًا صعبًا، لكن الباحثين طوروا الآن برنامج كمبيوتر يمكنه اكتشاف تعبيرات الوجه الزائفة، وقالت الدراسة التى نشرت فى مجلة Advanced Engineering Informatics العلمية، إنه من خلال تحليل حركة الابتسامة عبر وجه الشخص، يمكن للبرنامج تحديد ما إذا كان التعبير حقيقيا أم لا.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فكانت أهم الحركات التى اكتشفها البرنامج تدور حول العينين، حيث دعمت النظريات الشائعة القائلة بأن الابتسامة العفوية الأصلية هى تلك التى يمكن رؤيتها فى عيون الشخص، وقال مؤلف الدراسة "حسن أوجيل"، أستاذ بجامعة برادفورد : "لقد تطورت تقنيات تحليل تعبيرات وجه الإنسان بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، لكن التمييز بين الابتسامات الحقيقية والمصطنعة لا يزال يمثل تحديًا لأن البشر لا يجيدون التقاط الإشارات ذات الصلة".

ويعمل البرنامج على عدة مراحل، أولها من خلال تحديد وجه شخص من داخل تسجيل فيديو، وتحديد مكان الخدين وعيونهم، ثم يقيس كيفية تحرك عضلات الوجه هذه خلال تقدم الابتسامة وحساب الاختلافات فى الحركة بين مقاطع الفيديو التى تعرض الابتسامات الحقيقية والمزيفة.

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واختبر الباحثين البرنامج باستخدام مجموعتى بيانات مختلفتين، إحداهما تحتوى على صور لأشخاص يعبرون عن ابتسامات حقيقية، والآخر صورت فيه الصور إبتسامات كاذبة، ولقد وجدوا اختلافات كبيرة فى الطريقة التى تحركت بها عضلات الخدين والأعين عند مقارنة التعبيرات الحقيقية والمزيفة، ومع ذلك، أظهرت الحركات حول عيون الأشخاص الأكثر تباينًا، حيث تولت الابتسامات الحقيقية حركة بنسبة 10 فى المئة على الأقل فى هذه العضلات.

وقال اوجيل: "نستخدم مجموعتين رئيسيتين من العضلات عندما نبتسم -الأولى المسؤولة عن تجعيد الفم لأعلى والأخرى تسبب التجعيد حول أعيننا، ووفقًا للباحثين، فى الابتسامات المزيفة، غالبًا ما تكون عضلات الفم هى فقط التى تتحرك، ولكن، كبشر لا نلاحظ غالبًا عدم وجود حركة حول العينين".

ويمكن لبرنامج الكمبيوتر اكتشاف هذا بشكل أكثر موثوقية وأضاف: "هناك طريقة موضوعية لتحليل ما إذا كانت الابتسامة حقيقية أم لا يمكن أن تساعدنا على تطوير تفاعلات محسنة بين أجهزة الكمبيوتر والبشر - على سبيل المثال فى التعرف على الهوية".