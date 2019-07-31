تكنولوجيا: Jaybird تعلن عن سماعة VISTA اللاسلكية التي صممت لدعم الرياضيين بسعر 180 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Jaybird عن أحدث السماعات اللاسلكية المصممة للرياضيين VISTA، التي تنطلق بتصميم خفيف الوزن مقاوم للماء مع سعر 180 دولار تقريباً.

تنطلق سماعة Jaybird VISTA اللاسلكية بتصميم مقاوم للماء والتعرق حيث تأتي السماعة بمعايير IPX7، لذا فهي إختيار جيد للرياضيين بشكل خاص، أيضاً يدعم تصميم السماعة ثبات السماعة داخل الأذن بشكل جيد مع ممارسة التمارين الرياضية.

ويمكن لسماعة VISTA أن تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 16 ساعة من الإستماع إلى الموسيقى بإستخدام حافظة السماعة، بينما تدعم السماعة بشكل مستقل المستخدم بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات، أيضاً يمكن للسماعة اللاسلكية أن تستمر بعمر شحن 32 ساعة مع إستخدام كل جهة من السماعة بشكل مستقل.

ويصل وزن السماعة اللاسلكية VISTA إلى 6 جرامات فقط، مما يجعلها واحدة من أصغر وأخف السماعات اللاسلكية في الأسواق، أيضاً يمكن أن يدعم شحن السماعة لمدة 5 دقائق عمر شحن في السماعة اللاسلكية يصل إلى ساعة كاملة، كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5 بدون تأخير في إستجابة الإتصال في السماعة اللاسلكية.

أيضاً يتميز تصميم سماعة VISTA بزر يدعم خاصية اللمس السريع لتنشيط مساعد Siri أو مساعد جوجل الإفتراضي، كما تدعم Jaybird السماعة بتحسينات في البرمجيات لتقدم دقة أفضل في الصوتيات مع نقاء ووضوح في جودة الصوتيات مع أقل نسبة تشويش.

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كما يدعم السماعة اللاسلكية تطبيق Jaybird على الهاتف، والذي يمكن من خلاله ضبط إعدادات سماعة VISTA اللاسلكية، والتحكم في تشغيل السماعة، كما يضم التطبيق ميزة EQ التي تدعم المستخدم في تحسين تجربة الصوتيات عبر إنشاء ملف خاص مميز بأعلى جودة في الصوتيات وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

يذكر أن سماعة VISTA اللاسلكية تنطلق باللون الأسود الآن على الموقع الرسمي للشركة بسعر 180 دولار تقريباً، ومن المقرر أن تتوفر بألوان أخرى تشمل اللون الأزرق والرمادي في خريف هذا العام.

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