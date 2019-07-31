Galaxy Tab S6 سيصل هذا اليوم، والـ Galaxy Watch Active 2 في اليوم 5 أغسطس

فاطمة أيت طالب - دبي -

بينما أشارت الشائعات إلى أن شركة سامسونج تخطط للإعلان عن Galaxy Tab S6 المُرتقب في الحدث المقرر عقده يوم 7 أغسطس والذي من المفترض أن يتم فيه الإعلان عن الهاتفين Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، فقد أوضحت لنا شركة سامسونج للتو عكس ذلك. بدلاً من ذلك، تخطط شركة سامسونج لإزاحة الستار رسميًا عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 في وقت لاحق من هذا اليوم، في حين ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 في اليوم 5 أغسطس.

قامت شركة سامسونج بنشر فيديو تشويقي قصير تؤكد فيه تواريخ الإعلان وإلقاء نظرة خاطفة على كلا الجهازين. في الواقع، لقد رأينا في هذا الفيديو التشويقي الجديد القلم الإلكتروني S Pen متصل بالأخدود المغناطيسي أسفل الكاميرا الخلفية في Galaxy Tab S6 بالإضافة إلى لوحة المفاتيح الواقية الجديدة. أظهر لنا هذا الفيديو أيضًا واجهة الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2 وحزام من الجلد بالإضافة إلى مستشعر ضربات القلب في الخلف.

ووفقا لآخر الشائعات، فيبدو أن Galaxy Tab S6 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وكاميرتين في الواجهة الخلفية، فضلا عن بطارية بسعة 6840mAh. أما بخصوص الساعة الذكية Galaxy Watch Active 2، فقد سمعنا أنها ستكون متوفرة بنسختين، واحدة بحجم 40mm والأخرى بحجم 44mm مع العلم بأن النسخة الأولى ستضم شاشة بقطر 1.2 إنش، في حين ستضم النسخة الثانية شاشة بقطر 1.4 إنش. وبغض النظر عن الشاشة، فقد تردد كذلك أن هذه الساعة الذكية الجديدة ستضم المعالج Exynos 9110، وذاكرة عشوائية بحجم 768MB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 4GB. وكما يمكنك أن تتوقع، فسوف يتم تزويد هذه الساعة الذكية بنظام TizenOS مع العلم بأنها ستدعم أيضًا البلوتوث 5.0.