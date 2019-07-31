منصة Android Auto للسيارات تحصل على تغييرات جديدة لتحسين تجربة الإستخدام الكلية

فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم، قامت شركة جوجل بنشر منشور جديد على مدونتها الرسمية توضح فيه مجموعة من التغييرات الجديدة التي ستصل إلى السيارات التي تحظى بدعم رسمي لمنصة Android Auto.

في البداية، هناك لانشر جديد. تم تبسيطه ويعرض المزيد من التطبيقات في آن واحد. يمكنك العثور على التطبيقات الأكثر إستخدامًا في الصف العلوي. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر لك شارات Google Assistant الجديدة معلومات وثيقة الصلة بالتقويم أو الأخبار، على سبيل المثال، دون الحاجة إلى صرف عينيك عن الطريق.





بمجرد الإقتران بـ Android Auto، يمكن الآن لجهازك إستئناف تشغيل الأغنية أو التدوينة الصوتية تلقائيًا أو أي شيء أخر كنت تقوم به بشرط أن يكون التطبيق متوافقًا مع منصة Android Auto. وفي حالة إذا سبق لك أن سألت جوجل عن وجهة ما، فسوف يملأ تطبيق الخرائط تلقائيًا الشاشة وسيبدأ بعرض الإتجاهات بمجرد الإتصال.





يمنحك شريط التنقل الجديد مزيدًا من المعلومات عن ذي قبل. ليس ذلك فحسب، ولكن عندما تستخدم تطبيق الملاحة، ستظهر لك عناصر التحكم في الموسيقى هناك، والعكس صحيح، فعندما تنظر إلى الأغنية، ستظهر معلومات الإتجاهات في الشريط. وعلاوة على ذلك، فهناك الآن زر مخصص للتحقق من الإشعارات الفائتة. من هناك، يمكنك تفقد الرسائل الفائتة أو الرد على الرسائل عبر مكالمة صوتية أو معاودة الإتصال بالمكالمات الفائتة.

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أخيرًا، سيقوم نظام Android Auto الآن بتغيير حجم واجهة المستخدم على شاشات Android Auto الأوسع. في الوقت الحالي، تحتوي الشاشات الواسعة على مساحة غير مستخدمة في الواجهة. سيؤدي التحديث إلى إستخدام المساحة على نحو أفضل لتحسين الرؤية الكلية.

هذا التحديث سيتم توفيره في البداية لوحدات الراديو التي تحظى بالدعم الرسمي لمنصة Android Auto في السيارات. لن يتم تحديث نسخة الهاتف الذكي من Android Auto لتحصل على هذه التغييرات. سيتم تدريجيًا سحب تطبيق Android Auto إلى وضع القيادة للمساعد الرقمي Google Assistant.