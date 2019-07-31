مبيعات iPhone تنخفض، ومبيعات Apple Watch تواصل النمو في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بالكشف عن نتائجها المالية للربع الثالث من سنتها المالية 2019، وهو ما يعني الربع الثاني من السنة التقويمية. ووفقا للتقرير، فقد بلغت عائدات الشركة في الربع المنصرم 53.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1% مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، وكان هذا هو الربع الثالث الأكثر نجاحًا، وفقا للشركة. بينما وصلت إيرادات قسم الخدمات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، إلا أن هناك زيادة كبيرة في إيرادات الأجهزة القابلة للإرتداء والتي يعود الفضل إليها أيضًا في هذا النجاح.

على الرغم من إرتفاع إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية من 24.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2018 إلى 25.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2019، فقد شهدت شركة آبل إنخفاضًا في الإيرادات بالصين وأوروبا بسبب تزايد المنافسة. شهدت اليابان زيادة بنسبة 9.5% بعدما بلغت إيرادات الشركة هناك ما يعادل 4.1 مليار دولار أمريكي. وفيما يخص بقية آسيا والمحيط الهادئ، فقد شهدت زيادة بنسبة 9.5% كذلك بحيث بلغت إيرادات الشركة الإجمالية هناك 3.6 مليار دولار أمريكي.

وفي الوقت نفسه، شهدت مبيعات iPhone إنخفاضًا بنسبة 13.1 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحيث بلغت الإيرادات 25.98 مليار دولار أمريكي مع العلم بأنها بلغت 29.47 مليار دولار في الربع المنتهي في شهر يونيو من العام الماضي. شهد قسم الخدمات والأجهزة القابلة للإرتداء أعلى معدل نمو على أساس سنوي في هذا الربع. بالمناسبة، يتم تجميع كل من الأجهزة القابلة للإرتداء والأجهزة المنزلية والملحقات معًا، بما في ذلك Apple Watch و AirPods، مما يجعل من الصعب تحديد مدى نجاح Apple HomePod في السوق.

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في الربع التالي، تتطلع شركة آبل إلى إطلاق جهاز iPhone 11 وربما حاسوب MacBook Pro جديد بحجم 16 إنش. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق البطاقة الإئتمانية Apple Card قريبًا في الولايات المتحدة نظرًا لأن عدد معاملات Apple Pay آخذ في الازدياد بالفعل. بالتأكيد ستعمل بطاقة Apple Card على زيادة عدد معاملات Apple Pay. أثناء تحدثه مع المستثمرين، أكد Tim Cook، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، أن بطاقة Apple Card ستكون متاحة في الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل.

كما أشار Tim Cook إلى أن عملية شراء شركة آبل للقسم المشرف على تطوير المودمات في شركة Intel والتي بلغت تكلفتها 1 مليار دولار كانت أكبر عملية استحواذ على المواهب – الموظفين. سوف تكسب حوالي 2200 موظف من شركة Intel بمجرد الإنتهاء من عملية الاستحواذ.