شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تتعاون مع 200 وحدة شرطة وهيئة لتنفيذ القانون فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاونت Ring العلامة التجارية لكاميرات المراقبة التابعة لشركة أمازون، مع حوالى 200 من وحدات الشرطة والقانون فى جميع أنحاء الولايات المتحدة لتسليم كاميرات مراقبة لهم، ولم تكشف Ring أبدًا عن العدد الدقيق للشراكات التى تحتفظ بها مع جهات تطبيق القانون.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقال مسؤول فى الشركة : "يتركز كل قرار نتخذه فى Ring حول الخصوصية والأمن والتحكم فى المستخدم، وبينما يمكن لشركاء هيئات إنفاذ القانون إرسال طلبات الفيديو عند التحقيق فى حالة نشطة، يسهل Ring هذه الطلبات بموافقة المستخدم، ولا يستطيع هيئات تطبيق القانون معرفة عدد مستخدمى Ring الذين تلقوا الطلب".

وبصرف النظر عن Ring، تقدم الشركة أيضًا منتجًا للتعرف على الوجه يسمى Rekognition والذى قدمته لسلطات إنفاذ القانون المحلى وحتى إلى دائرة الهجرة والجمارك، ولكن للشكوك فى دقة الأداة، حث الباحثين وخبراء الذكاء الاصطناعى الشركة على التوقف عن بيعها للشرطة، على حد قول The Verge.