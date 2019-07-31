شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تساعد شركتى SpaceX وBlue Origin فى تطوير تكنولوجيا الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساعد وكالة ناسا الأمريكية 13 شركة على تطوير التقنيات التى يمكن أن تستفيد من مهامها المستقبلية، والتى من بينها شركتى SpaceX وBlue Origin الفضائية.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى أوضح جيم رويتر، المدير المشارك لمهمة تكنولوجيا الفضاء التابعة لناسا، أن الوكالة حددت المجالات الرئيسية التى تحتاجها للبعثات المستقبلية، بما فى ذلك الرحلات الجوية المخطط لها إلى القمر والمريخ.

وأضاف جيم رويتر أنه ستعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تسريع تنميتها حتى نتمكن من تنفيذها بشكل أسرع.

وتشمل هذه المجالات الرئيسية الاتصالات المتقدمة والملاحة والطيران، ومواد متطورة، والهبوط والتصنيع فى الفضاء والتجميع وغيرها من تقنيات استكشف الفضاء.

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وتعد شركة SpaceX واحدة من الشركات التى اختارتها ناسا، التى ستعمل على تطوير تقنيتها للهبوط بصواريخ كبيرة رأسياً على سطح القمر مع مركز كينيدى للفضاء التابع للوكالة فى فلوريدا.

وتتعاون شركة إيلون ماسك أيضًا مع مركز جلين للأبحاث التابع لناسا فى كليفلاند ومركز مارشال لرحلات الفضاء فى ألاباما لدعم تقنيتها اللازمة لنقل الوقود الدافع فى المدار.

كما تتعاون شركة Blue Origin مع مركز جونسون الفضائى التابع لناسا فى نظام الملاحة والتوجيه الذى سيمكن من الهبوط الدقيق فى مواقع مختلفة على سطح القمر.

وستساعد ناسا Blue Origin على تطوير مواد ذات درجة حرارة عالية لمحركات الصواريخ السائلة التى يمكن استخدامها فى مركبات الهبوط على سطح القمر.