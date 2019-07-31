شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. نظارة ذكية تعيد الرؤية لضعاف البصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة كندية نظارات ذكية جديدة أطلقت عليها اسم ESight 3 تساعد فاقدى وضعاف البصر على الرؤية بوضوح وقوة، فضلا عن التعرف على الأشياء المحيطة بهم، مع ملاحظة أنها غير مناسبة للأفراد المصابين بالعمى التام، إلا أنها تعد مفيدة للغاية لأولئك الذين يعانون من ضعف جزئى فى الرؤية.

وعلى الرغم من طرح الشركة للنظارة منذ عامين للمستخدمين، إلا أنها لاقت رواجا كثيفا فى الفترة الأخيرة لما تمثله من أهمية لدى فاقدى وضعاف البصر.

وتشبه هذه النظارة نظارات الواقع الافتراضى، إلا أنها تستعمل تقنية الواقع المعزز، والتكنولوجيا الرقمية لتمكين ضعاف البصر أو شبه المكفوفين من التمتع برؤية العالم الحقيقى.

وتعتمد النظارة على كاميرا بدقة HD عالية السرعة وشاشتين من نوع OLED، فيما يمكن للشخص الذى يرتدى النظارة أن يرى صور واضحة، حيث يمكن للكاميرا الأمامية ذات الدقة 1080P أن تسجل يديوهات حية لكل شىء فى الأفق، لترسله إلى جهاز وحدة المعالجة توضع فى الجيب أو الحقيبة، ثم إلى زوج من شاشات OLED.

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وتتم عملية معالجة الفيديو بطريقة حسابية لتعزيز التباين والجودة، بحيث تتيح لمستخدميها رؤية أفضل للعالم من حولهم، كما تمتلك الخوذة ميزة التركيز تلقائياً، ما يسمح للمكفوفين بسهولة الانتقال من النظر إلى الأشياء الموجودة ضمن مدى رؤية قصير، وبين الرؤية المتوسطة المدى وصولاً إلى الرؤية البعيدة المدى.

كذلك يمكن لمستخدمى eSight 3 التحكم يدوياً فى الألوان والتباين والتركيز والسطوع والتكبير، إذ يجرى ذلك بواسطة جهاز تحكم مربوط بالنظارات، وهى مزوّدة بطارية تسمح بتشغيلها نحو 6 ساعات.

ويستطيع مستخدمو نظارة eSight 3 التحكم بالتركيز، والسطوع، والألوان، والتكبير، والتباين بشكل يدوى، وبقدرة تبلغ 24 ضعف، إذ يمكن لهذه النظارة مساعدة المصابين ببعض أمراض العين المؤلمة، وبعض أشكال الزرق، وغيرها من الحالات.