شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سامسونج" تضيف هاتفين جديدين لعائلة نوت وتبقى على القلم وموقع الكاميرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف شركة سامسونج الكورية عن هاتفين من عائلة هواتف جالاكسى نوت، الأحدث فى سلسلة هواتفها الذكية الرائدة المزودة بقلم إلكتروني، واختارت سامسونج مدينة بروكلين بنيويورك، لتطلق منها هاتفيها الجديدين كليا، وذلك فى 7 أغسطس، حيث سيُعقد الحدث فى مركز باركلين، وهو المكان نفسه الذى اعتادت فيه الشركة الكورية لإعلان عن أحدث هواتفها، وكان آخرها العام الماضى حيث تم اطلاق (Galaxy Note 9).

واهتمت شركة "سامسونج" ببث إعلان تشويقى عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى، ركزت فيه الشركة على إبراز قلمها الذكى الذى يصدر غالبا مصاحبا لهذه الفئة من الهواتف، وظهرت أدناه عدسة لكاميرا لم تحمل تفاصيل عن قدراتها، لكن مواقع الصفحات المتخصصة فى الإعلان عن الهواتف أوضحت فى تقارير تقنية لها، أن هذا الجهاز سيحدث نقلة فى عالم الهواتف المحمولة فى هذه الفئة.

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وأرجعت التخمينات الخاصة بشأن الهاتف الجديد، أنه سيحافظ على التصميم المعهود، الذى تميزت به سلسلة هواتف "نوت"، لكن الجهاز سيحظى ببعض خصائص "جالاكسى إس 10"، مثل وضع عدسة الكاميرا فى نقطة متوسطة، ضمن الجزء العلوى من الجهاز.

ورجحت التقارير المتخصصة، أنه سيتم وضع قارئ البصمة داخل الشاشة، وسيتيح الجهاز أكثر من نسخة، أحدهما تأتى بمساحة شاشة 6.3 بوصات، وأخرى أوسع منها بشاشة 6.8 بوصات، كما أنه من المرجح أن يكون إحدى نسخ هاتف جالاكسى نوت متوافقا مع شبكة الجيل الخامس، فيما سيحمل القلم المرفق بالجهاز، مزايا جديدة.