بالفيديو: سامسونج تعقد مؤتمرها الأول في بغداد... والعراق من أكبر الاسواق في المنطقة

الاستقرار الامني وانتعاش النشاط التجاري في البلاد دفع شركة سامسونج للالكترونيات لعقد مؤتمرها الاول في بغداد، مؤكدة ان الاسواق العراقية باتت من اكبر الاسواق في المنطقة، نتيجة انفتاحها على العالم واستقطاب أغلب الشركات العالمية. شاشات عملاقة وأجهزة التكييف فضلا عن الهواتف النقالة، تصدرت مجموعة منتجات شركة سامسونج التي تعمل على تجهيز المؤسسات العراقية الحكومية والاهلية. وبرزت شركة سامسونج الكورية الجنوبية كلاعب رئيس في عالم صناعة الإلكترونيات والاجهزة الكهربائية. اذ تضم أكثر من خمسة وعشرين مركز إنتاج في العالم، فضلا عن عشرات الفروع للمبيعات في نحو خمسين دولة.



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