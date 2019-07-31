شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الأسود هيظهر فى السماء الليلة.. اعرف تفاصيل الحدث النادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستشهد السماء الليلة ظاهرة نادرة تعرف باسم "القمر الأسود"، الذى سيظهر فى سماء أمريكا الشمالية، والذى حدث آخر مرة فى عام 2016، ويتم تعريفه على أنه القمر الجديد الثانى فى شهر واحد، وهو أمر لا يحدث عادةً إلا خلال سنوات كبيسة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستحدث ظاهرة القمر الأسود فى ليلة 31 يوليو لساكنى الساحل الشرقى، وفى 1 أغسطس للمناطق الأخرى، وبالإضافة إلى كونه ثانى قمر جديد، فإن الأقمار السوداء تصف أيضًا عدم وجود اكتمال القمر خلال شهر واحد، وهو أمر نادر الحدوث يحدث مرة واحدة كل 10 سنوات.

Advertisements

ولا يوجد فرق حقيقى بين القمر الأسود والقمر الجديد المنتظم بخلاف حقيقة حدوثه للمرة الثانية فى شهر واحد، كما أن القمر الجديد يعد أيضًا قمرًا كبيرًا، ما يعنى أنه سيحدث بالتزامن مع وصوله لأقرب نقطة إلى الأرض فى مدارها الشهرى.

كما سيكون للقمر تأثير كبير على المد والجزر، ولسوء الحظ، على الرغم من أن تأثيرات المد والجزر قد تكون كبيرة، إلا أن التأثيرالبصرى سيكون أقل، فإن القمر الأسود يندمج تمامًا مثلما يندمج القمر الجديد مع السماء، وهذا يعنى أن الظلام هو السمة البصرية المميزة له.