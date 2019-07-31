شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم تراجع مبيعات آيفون.. 54 مليار دولار إيرادات أبل فى الربع الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تيم كوك، الرئيس التنفيذى لشركة أبل إن إيرادات أبل فى الربع الأخير وصلت إلى 53.8 مليار دولار، حيث ارتفعت إيرادات الخدمات فى الربع الثالث من العام المالى بنسبة 12.6% لتصل إلى 11.46 مليار دولار، وهو رقم قياسى جديد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أوضح تيم كوك المدير التنفيذى لشركة أبل أن معدل نمو قطاع الخدمات سيكون 18%، فيما هبطت مبيعات آيفون بنسبة 12% لتصل إلى 25.99 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع التوقعات بمبلغ 25.96 مليار دولار.

كما ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 3.5% إلى 216.10 دولار فى بعد ساعات التداول، وتراجعت مبيعات الصين بنسبة 4% إلى 9.16 مليار دولار، بعد انخفاضها بنسبة 22% فى الربع المالى الثانى.

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فيما انخفضت شحنات سوق الهواتف الذكية الصينية بنسبة 6% فى الربع المالى الثالث لشركة أبل، وفقًا لشركة أبحاث السوق Canalys، ولقد أثر التوتر التجارى بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير على شركة آبل لأنها تباطأت فى النمو الاقتصادى فى الصين، وهى سوق رئيسى لشركة آبل.

وقالت شركة آبل إنها تتوقع إيرادات للربع الرابع من العام الحالى تتراوح بين 61 مليار و64 مليار دولار، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 61.02 مليار دولار.

أما بالنسبة للربع الثالث من العام المالي المنتهى فى يونيو، فقد أعلنت شركة آبل عن زيادة بنسبة 1% فى الإيرادات إلى 53.8 مليار دولار، وكذلك الأرباح للسهم الواحد إلى 2.18 دولار، مقارنة مع توقعات 53.39 مليار دولار و2.10 دولار للسهم الواحد.