تكنولوجيا: هواوي تخطط لدفع تحديث Android Q لهاتفي Honor 8X وHonor 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لدفع تحديث Android Q لمجموعة من إصدارات الشركة لاحقاً هذا العام، وفي تفاصيل جديدة ظهرت اليوم أشير إلى أن هواوي ستقدم التحديث القادم لكلاً من هاتفي Honor 8X وHonor 10 أيضاً.

لا شك أن تحديث Android Q يشغل الكثير من مستخدمي هواتف هواوي وهواتف Honor، حيث يترقب الكثيرين إعلان هواوي عن الإصدارات المقرر أن يتم تحديثها إلى الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأندوريد عند إطلاقه لاحقاً هذا العام.

ولقد نشرت هواوي بالفعل قائمة للإصدارات المقرر أن يتم تحديثها إلى Android Q، واليوم ينضم كلاً من هاتفي Honor 8X وHonor 10 من Honor لهذه القائمة، حيث أكدت التفاصيل الجديدة على أن هواوي ستقدم أيضاً واجهة EMUI 10 لكلا الهاتفين.

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ومن المتوقع أن تعلن هواوي عن قائمة هواتف Honor المقرر أن تحصل على تحديث Android Q بعد إطلاق التحديث في شهر سبتمبر، من جانب أخر أكدت الشركة على تحديث 17 هاتف من إصدارات هواوي تشمل كلاً من:

P30 Pro

P30

Huawei Mate 20

20 Pro

PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

P30 lite

P smart 2019

Huawei P smart+ 2019

P smart Z

Mate 20 X

Mate 20 X 5G

P20 Pro

Huawei P20

Mate 10 Pro

Huawei PORSCHE DESIGN Mate 10

Mate 10

Huawei Mate 20 Lite

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