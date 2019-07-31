Sony تُقر بتراجع مبيعات هواتفها الذكية للربع الخامس على التوالي

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony اليوم بالكشف عن نتائجها المالية للربع الأول من سنتها المالية 2019، وهو ما يعني الربع الثاني من السنة التقويمية. في حين إرتفع الدخل بنسبة 18 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد أعلن قسم المنتجات والحلول الإلكترونية عن إنخفاض في كل من المبيعات والإيرادات التشغيلية.
قسم الهواتف الذكية في شركة Sony والذي يندرج الآن ضمن قسم المنتجات والحلول الإلكترونية شهد إنخفاضًا على مستوى المبيعات للربع الخامس على التوالي، في حين تراجع قسم المنتجات والحلول الإلكترونية بصفة عامة مقارنة مع الربع الماضي، فقد حقق قسم الأجهزة المحمولة في الشركة دخلاً بقيمة مليار ين ياباني، بدلا من خسارة 10 مليارات ين ياباني من إجمالي الميزانية. هذا يأتي بفضل العديد من التخفيضات على مستوى التكاليف، مما ينفي بطريقة ما المبيعات الضعيفة والأثر السلبي لسعر الصرف الأجنبي.
تشير التوقعات للسنة المالية المُنتهية في شهر مارس 2020 إلى أن المبيعات ستنخفض بنسبة 4% في قسم المنتجات والحلول الإلكترونية بأكمله، حيث من المتوقع أن تجلب الأجهزة المحمولة 380 مليار ين ياباني فقط، بدلاً من 410 مليارات ين ياباني المتوقعة قبل ثلاثة أشهر. الدخل التشغيلي مهدد أيضًا، ويرسم صورة قاتمة لمستقبل الهواتف الذكية لشركة Sony.
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