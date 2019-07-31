يوتيوبر كورية تبلغ من العمر 6 سنوات قامت للتو بشراء منزل بقيمة 8 ملايين دولار

فاطمة أيت طالب - دبي -

بفضل التكنولوجيا، لم يعد كسب المال يقتصر على الوظائف ” التقليدية ” حيث يذهب المرء إلى المكتب من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً. لقد مهدت التكنولوجيا الطريق أمام جميع أنواع الوظائف الجديدة، مثل كونك مُنشئًا للمحتوى على YouTube مع العلم بأن هناك بالفعل العديد من الأشخاص الذين يجنون ثروة من اليوتيوب.

خذ على سبيل المثال، اليوتيوبر الكورية الصغيرة البالغة من العمر 6 سنوات، Boram. لقد ورد الآن أن هذه الطفلة الصغيرة جنت ما يكفي من المال من اليوتيوب لشراء منزل بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي، وهو رقم لا يراه معظمنا أبدًا في حياتنا بأكملها. ويُقال أيضًا أن المنزل الذي إشترته يقع في حي Gangnam بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول، والذي يُعرف بأنه واحد من أغنى الأحياء في البلاد وأكثرها حداثة.

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ومع ذلك، على الرغم من النجاح المالي الذي حققته، إلا أن هذه اليوتيوبر تعرضت لبعض الإنتقادات، أو بالأحرى والديها. تم تقديم بعض الشكاوى إلى المنظمة غير الحكومية ” إنقاذ الطفولة | Save the Children ” والتي عبر فيها البعض عن قلقهم من أن والدي Boram يستغلون إبنتهم، بينما يشكو بعض الأشخاص الآخرين من بعض المحتوى على قناتها ويشعرون أنه قد يكون له تأثير سيء على الأطفال الآخرين أيضًا.

ومع ذلك، فإن نجوم اليوتيوب الصغار السن ليس شيئًا جديدًا على الإطلاق هذه الأيام. في العام 2018، تمكن يوتيوبر يبلغ من العمر 7 سنوات يدعى Ryan من دخول قائمة Forbes لأفضل صناع المحتوى على اليوتيوب، وقد قيل أن قناته سمحت له بربح ما يصل إلى 11 مليون دولار أمريكي.