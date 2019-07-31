شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض مخزون البلوتونيوم فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مكتب مجلس الوزراء اليابانى أن مخزون البلوتونيوم فى البلاد انخفض فى نهاية عام 2018 بنحو 1.6 طن عن العام السابق له ليصل إلى 45.7 طن ما يعكس زيادة توليد الطاقة الحرارية للبلوتونيوم.

وأوضحت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على الإنترنت أنه لتوليد الطاقة الحرارية، تتم إعادة معالجة الوقود المستهلك من المفاعلات النووية لاستخراج اليورانيوم والبلوتونيوم الذى يعاد تدويره إلى وقود يسمى أكسيد مختلط، ويتم استخدام وقود أكسيد المختلط فى مفاعلات الطاقة النووية فى محافظتى فوكوى وساجا.

وإجمالا يوجد نحو 9 أطنان فى اليابان 36.6 طن فى بريطانيا وفرنسا لإعادة المعالجة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ازدادت المخاوف على المستوى الدولى، حيث تمتلك اليابان كمية كبيرة من البلوتونيوم يمكن تحويله إلى أسلحة نووية، موضحة أنه لا تزال معظم محطات الطاقة النووية فى اليابان مغلقة، حيث يطلب منها إقرار لوائح السلامة التى طبقت حديثا بعد كارثة فوكوشيما النووية لعام 2011.