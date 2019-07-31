تكنولوجيا: علماء أمريكيون يكتشفون نوعا جديدا من الحبارات فى قاع المحيط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن علماء الأحياء فى الولايات المتحدة لأول مرة من التقاط فيديو لحبار المياه العميقة طويل الذيل، وتم اكتشاف هذا النوع مؤخرًا، وتسبب فى العديد من الأسئلة من الباحثين على وجه الخصوص، حيث كان العلماء فى حيرة من وظائف ذيل الحبار غير العادى.
ونجح طاقم السفينة البحثية "نوتيلوس" الذى يدرس مناطق الساحل الغربى للولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك المناطق الواقعة فى الجزء الأوسط من المحيط الهادئ، من التقاط فيديو للكائن المدهش.
وتمكن العلماء من اكتشاف الحبار المتعرج على عمق 930 مترا.
وقال البروفيسور مايكل فيشيونى الباحث فى الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، إن العلماء كانوا يعتقدون فى البداية أن الحبار علق بجسم غريب لكن اتضح فيما بعد أنه ذيله.
ويعتقد العلماء أن الحبار بفضل هذا الذيل قادر على تقليد الحيوانات الأخرى، ومع ذلك ما يزال سبب وجود هذا الذيل لدى الحبار غير معروف.
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