تكنولوجيا: نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة صينية تعمل بالطاقة الشمسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت الطائرة الصينية غير المأهولة "موزى 2"، التى تعمل بالطاقة الشمسية، أول رحلة تجريبية لها بنجاح فى شنجهاى.
وقال مدير عام شركة "أو إكس إيه آي" المحدودة (منتج الطائرة) "ماو يى تشينغ" - فى تصريحات اليوم - إن الطائرة التى يبلغ طول جناحيها 15 مترا، تعمل بالطاقة الشمسية فقط ويمكن أن يصل ارتفاع الطيران الأقصى لها إلى 8000 متر، وتحلق بسرعة منخفضة لمدة تصل إلى 12 ساعة فى الليل بعد 8 ساعات من الشحن تحت الشمس.
وأضاف تشينغ أن الشركة ستعمل مع مزودى خدمة تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس لتوسيع نطاق استخدام الطائرة بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الطائرة سوف تستخدم بشكل أساسى فى أعمال الإغاثة من الكوارث والاستطلاع والاتصالات.
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