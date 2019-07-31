Huawei تعزز هيمنتها على سوق الهواتف الذكية في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد تقرير الأمس حول وضعية سوق الهواتف الذكية بالهند خلال الربع الثاني من هذا العام، فقد قررت شركة Canalys المتخصصة في بحوث السوق اليوم أن تكشف لنا عن تقريرها الأحدث لوضعية سوق الهواتف الذكية في الصين، والذي يعتبر أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم. بينما ظل النمو في هذا السوق ينخفض للربع التاسع على التوالي، فقد تمكنت شركة Huawei من زيادة حصتها هناك إلى 38.2 في المئة، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 31 في المئة من حيث المبيعات. وبالنسبة للمراتب الأربعة المتبقية ضمن قائمة الشركات الخمسة المتسيدة للسوق الصيني، فهي تشمل Oppo و Vivo و Xiaomi و Apple على التوالي.

المحلل Mo Jia في شركة Canalys قال أن التوهج العالمي لشركة Huawei قد عاد إلى الصين، فمبيعاتها في الصين تمثل 64 في المئة من إجمالي شحناتها في الربع الثاني من هذا العام، وهي أعلى نسبة تحققها الشركة في الأعوام الستة الماضية. عدم اليقين بعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية جعل شركة Huawei تركز بشكل أكبر على السوق الصيني لإبقاء المبيعات مستقرة.

ومن المثير للإهتمام أن نجد متاجر التجزئة التي دخلت في شراكات مع Huawei تستغل الإنتماء الوطني ويصورون العلامة التجارية على أنها الخيار الوطني المناسب من أجل مواجهة العداء الأمريكي والغربي بصفة عامة للشركة الصينية. تستثمر الشركة أيضًا في التسويق لتعزيز المبيعات في العالم الواقعي بدلاً من الإعتماد فقط على المبيعات عبر الإنترنت مع العلم بأن هذه الإستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها، فهي بدأت في جذب عملاء Oppo و Vivo.

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وأضاف المحلل Mo Jia أن شركة Huawei تتمتع أيضًا بميزة 5G لأنها واحدة من الشركات القليلة التي يمكنها بالفعل تقديم أجهزة تدعم هذا الجيل الجديد من الشبكات الخلوية الفائقة السرعة.

شهد سوق الهواتف الذكية في الصين بصفة عامة تراجعًا بنسبة 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يجعله الربع التاسع على التوالي الذي تنخفض فيه المبيعات الإجمالية. وإقترحت Canalys أن السبب هو أن المستهلكين يستغرقون وقتًا أطول لترقية أجهزتهم. ينتظر العملاء أيضًا إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في الصين قبل أن يقرروا ما إذا كان الأمر يستحق الترقية إلى هاتف ذكي جديد أم لا.

من المتوقع أن يتم إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G التجارية في الصين في وقت لاحق من هذا العام على أن تتوسع أكثر في العام المقبل، وهو العام الذي من المتوقع أن يشهد إنتقال المستخدمين بأعداد كبيرة إلى الهواتف الذكية الأحدث من مختلف الشركات المصنعة الكبرى.