تقرير آخر يؤكد قدوم هواتف iPhone القادمة في العام المقبل مع كاميرات Time Of Flight

فاطمة أيت طالب - دبي - تستخدم شركة آبل تقنية الأشعة تحت الحمراء في هواتف iPhone لإدراك العمق الذي يتم إستخدامه لقياس ورسم خريطة لوجه المستخدم من أجل خاصية التعرف على الوجه، Face ID. ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير ذلك في هواتف iPhone القادمة في العام المقبل، لأنه وفقا للمحلل الصيني الشهير Ming-Chi Kuo، فمن الممكن أن يتم تزويد تشكيلة 2020 من هواتف iPhone بكاميرات Time Of Flight الثلاثية الأبعاد.

ووفقا للمحلل Ming-Chi Kuo، فهو يدعي بأنه من المتوقع أن تشق كاميرات Time Of Flight طريقها إلى إثنين على الأقل من أصل ثلاثة هواتف iPhone التي تخطط شركة آبل لإطلاقها في العام 2020. ومن المتوقع أن يتم وضع هذه الكاميرات أيضًا في الواجهة الخلفية لهواتف iPhone ليتم إستخدامها جنبًا إلى جنب مع الكاميرات الأخرى لإلتقاط الصور الثلاثية الأبعاد العالية الدقة ومن أجل الواقع المعزز أيضًا.

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لماذا قررت شركة آبل إستخدام كاميرات Time Of Flight بدلاً من الإعتماد على نفس تقنية الأشعة تحت الحمراء المستخدمة في Face ID؟ حسنًا، هذا يرجع إلى حقيقة أن هذه الكاميرات أو بالأحرى هذه المستشعرات يمكن إستخدامها في سيناريوهات أكثر وعلى نطاق أكبر، وهذا هو الأمر الذي من شأنه تحسين الوظائف الشاملة. يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن ينبغي الإشارة إلى أن المحلل Ming-Chi Kuo يملك سجل ممتاز عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بتحركات آبل المستقبلية.

وكان تقرير سابق من نفس المحلل قد أشار أيضًا إلى أن جميع هواتف iPhone الجديدة الثلاثة القادمة في العام المقبل ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، لذلك إذا لم يكن لديك سبب للترقية هذا العام، فقد يكون التأجيل حتى العام المقبل فكرة جيدة.