Huawei تستمع بنمو قدره 20% على مستوى مبيعات الهواتف الذكية على الرغم من الحظر الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - إفترض الكثيرون أن شركة Huawei ستقع في مشكلة كبيرة للغاية عقب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على الشركة الصينية والذي يمنعها من مزاولة أعمالها مع الشركات الأمريكية. لقد كانت هذه خطوة تشكل خطرًا كبيرًا على شركة Huawei، وخصوصًا عندما تفكر في حقيقة أن الشركة الصينية تستورد المكونات وأنظمة التشغيل التي تستخدمها في أجهزتها من الشركات الأمريكية.

وعلى وجه الخصوص، كان الكثيرون يتساءلون عما إذا كان هذا يمثل نهاية تطلعات Huawei لتصبح أكبر بائعة للهواتف الذكية في العالم. إتضح أن الحظر لم يؤثر بشكل كبير في الواقع على شركة Huawei لأنه وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا من قبل شبكة BBC، فقد إتضح أنه على الرغم من إدراجها في القائمة السوداء، فقد تمكنت شركة Huawei بالفعل من الاستمتاع بنمو قدره 20٪ على مستوى مبيعات الهواتف الذكية.

سجلت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة تصل إلى 23٪ في النصف الأول من هذا العام، على الرغم من أن المحللين كانوا يتوقعون في البداية أن تبلغ نسبة النمو 30٪. وفي نفس الوقت، نمت شحنات الهواتف الذكية فعليًا بنسبة 24٪.

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ووفقا للسيد Liang Hua، رئيس مجلس إدارة شركة Huawei، فقد صرح بالقول : ” بالنظر إلى الأساس الذي وضعناه في النصف الأول من هذا العام، ما زلنا نرى نموًا حتى بعد إضافتنا إلى القائمة السوداء. هذا لا يعني أننا لا نواجه صعوبات في المستقبل. نحن نعاني منها فعلاً، وقد تؤثر على سرعة نمونا على المدى القصير “.

من المؤكد أن مشاكل Huawei لم تنته بعد. لا تزال الشركة مدرجة تقنيًا في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية، ولكن نظرًا للأحداث الأخيرة، فبإمكان الشركات الأمريكية الآن التقدم للحصول على تراخيص لإستئناف أعمالها التجارية مع Huawei.