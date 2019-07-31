طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.