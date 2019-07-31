شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من روب كارتر لـ راندى موت.. تعرف على أكثر 7 مديرين ابتكارا فى عالم التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطور تقنيات تكنولوجيا المعلومات أصبح دور مدير تقنية المعلومات فى الشركات أوسع وأكبر من قبل، فأصبح لديهم اليوم الكثير من المهام التى يقوموا بها منها نقل كل المعلومات إلى السحابة والتخلى عن مراكز البيانات الداخلية أو الاحتفاظ ببعض البيانات والتطبيقات فى المقدمة، ويقدم موقع "بيزنس انسايدر" مجموعة من مديرى تقنية المعلومات الأكثر ابتكارا والذين تمكنوا من قيادة استراتيجيات شركاتهم بأمان..

روب كارتر.. فيديكس..





حصل على جائزة Forbes CIO Innovation فى وقت سابق من هذا العام، وهو رائد يقود الابتكار بأشياء مثل الشحن الذكى والتعبئة الذكية.

راندي موت.. جنرال موتورز..

عمل فى منصب رئيس قسم المعلومات فى Walmart و Dell و Hewlett-Packard قبل تولية منصبه فى موتورز عام 2012، واستطاع أن يؤثر بشكل إيجابى فى شركة موتورز.

كريس بيدي ، ServiceNow





يعرف كريس بيدي، الذي يعمل مع شركة ServiceNow العملاقة في مجال البرمجيات السحابية ، منذ عام 2015، بانه قائد فكر مديرى تقنية المعلومات.

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شانكار أروموجاف.. فيريزون الاتصالات..





عمل شانكار فى عدة مناصب كمدير تقنية المعلومات فى مؤسسة Verizon قبل أن يصبح المدير التقنى للمعلومات العالمى فى عام 2017، وهو من ساعد مؤسسة Verizon فى وضع السحابة والبنية التحتية للجيل القادم.

كلاى جونسون.. وول مارت..





حصل كلاي جونسون على Walmart CIO في عام 2017 بعد أن شغل مناصب عليا في تكنولوجيا المعلومات في بوينغ وديل وجنرال إليكتريك، والمعروف انه كبير مديرى المعلومات.

مايك ماكنمارا.. Target..





هو مدير المعلومات فى Target، وباستخدام الذكاء الاصطناعى قام بتحسين سلسلة التوريدات وتحديد المنتجات على موقع التجارة الالكترونية الخاص بها.

جيم فاولر.. Nationwide





كان "جيم" مديرا للمعلومات فى شركة جنرال إلكتريك قبل تولى نفس الدور فى جميع أنحاء البلاد، ويعتبره الخبراء أنه هو القوة الدافعة وراء تحول Nationwide من الأنظمة القديمة إلى التطبيقات الحديثة.