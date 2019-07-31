شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بـ5 طرق.. هكذا ستتغير صناعة ألعاب الفيديو خلال السنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد صناع ألعاب الفيديو لإجراء عدة تغييرات خلال العقد المقبل، ورصد موقع "بيزنس انسايدر" 5 طرق ستتغير بها صناعة ألعاب الفيديو خلال العقد المقبل، والتى يمكن معرفتها فيما يلى



تدفق الألعاب تدفق الألعاب





تتسابق جوجل ومايكروسوفت وشركات ألعاب الفيديو الأخرى لجعل ألعاب الفيديو سهلة البث مثل الأغاني أو الأفلام، وتعد خدمات مثل Microsoft Project xCloud و Google Stadia بالسماح للمستخدمين بالاستمتاع بالألعاب على هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون المتصلة بالإنترنت.

ويعد السماح للأشخاص بممارسة الألعاب دون الحاجة إلى كمبيوتر أو وحدة تحكم تحول كبير فى صناعة ألعاب الفيديو، ومن المتوقع أن ينمو سوق البث المباشر لألعاب الفيديو العالمية بنسبة 27٪ سنويًا بين عامي 2018 و 2026.



الثورة الرقمية الثورة الرقمية





تخلص المستهلكون إلى حد كبير من الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية لصالح تنزيل أو بث أغانيهم وبرامجهم التلفزيونية وأفلامهم، وتحذو ألعاب الفيديو حذوهم بالفعل، حيث تنتقل من الاقراص المادية إلى الملفات الرقمية، إذ انخفضت مبيعات أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو الفعلية من 80% من إجمالى المبيعات فى عام 2009 إلى 17% فى عام 2018.

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يعد التوزيع الرقمي مفيدًا بشكل كبير لناشري ألعاب الفيديو مثل Ubisoft و Electronic Arts ، حيث توفر تكاليف التصنيع والشحن والتخزين.



نماذج الإيرادات الجديدة نماذج الإيرادات الجديدة





كانت ألعاب الفيديو باهظة الثمن قديما، حيث كانت عمليات الشراء تجرى لمرة واحدة، مع حصول المطورين وتجار التجزئة على الجزء الأكبر من الأرباح، لكن أصبحت الآن عمليات الشراء داخل الألعابمثل FIFA والمحتوى المدفوع القابل للتنزيل مثل المستويات الإضافية على Overcooked وخدمات الاشتراك الشهري مثل Xbox Live أكثر شيوعًا.

لاعبين جدد





ساهمت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الأسرع والأرخص، جنبا إلى جنب انتشار الإنترنت اللاسلكي والألعاب المحمولة الشعبية مثل Candy Crush، فى ظهور جيلًا جديدًا من اللاعبين العاديين ومكنت عدد أكبر من الأشخاص من الاستمتاع.