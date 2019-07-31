3 أشياء يمكن دمجها في قصص إنستاجرام لتعزيز علامتك التجارية 

يستخدم قصص إنستاجرام أكثر من 500 مليون شخص يوميًا، ويأتي ثلث القصص الأكثر مشاهدة من حسابات علامات تجارية، وواحدة من كل خمس قصص تحصل على رسالة مباشرة، ومع إحصائيات كهذه؛ من الواضح أن القصص توفر فرصة كبيرة للعلامات التجارية للوصول إلى عدد هائل من العملاء المحتملين، والتواصل معهم بانتظام من أجل اكتساب ولائهم للعلامة التجارية.

تشير التقارير إلى أن نشر المحتوى عبر ميزة القصص سيكون هو السمة الأساسية في منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، حيث إن المشاركات عبر القصص تنمو بمعدل 15 مرة أسرع من المشاركات المستندة إلى خلاصات الأخبار؛ وبالنسبة للشركات التي تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى عملائها؛ قد لا يكون استخدام القصص خيارًا الآن، بل أصبح مطلبًا أساسيًا.

مع اختفاء القصص بعد 24 ساعة، تكون هناك فرصة جديدة لتجربة محتوى إبداعي مختلف، إليك 3 أشياء يجب أن تأخذها في الاعتبار:

1- الميزات التفاعلية:

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تحتوي القصص على العديد من الميزات التفاعلية غير المتوفرة في مشاركات خلاصات الأخبار، والتي يمكن أن تساعدك في تمييزك عن المنافسين. تعمل هذه العناصر التفاعلية على التقريب بين الأشخاص من خلال السماح لهم بالمشاركة المباشرة في التعبير أو الإعلان المشترك، كما أنها تساعد على تشجيع المحادثة داخل وخارج المنصة.

تذكر أن هذا النوع من الإضافات يشجع المستخدمين على المشاهدة لفترة أطول، ومن خلال كسب انتباههم والحفاظ عليه، فإن علامتك التجارية ستتجاوز مجرد التركيز بشكل تقليدي على المبيعات فقط، حيث ستمكن من بناء علاقة طويلة الأمد مع المتابعين، وهو ما سيشجعهم على الشراء منك باستمرار.

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تشمل أمثلة الميزات التفاعلية ما يلي:

استطلاعات الرأي Polls: تساعدك في تحديد ما يحبه جمهورك، وما لا يحبه، ويمكنك الاستعانة بها في التخطيط لمحتوى جذاب من خلال الإجابات التي قد تحصل عليها.

ملصقات قصص إنستاجرام: تعتبر طريقة ممتازة لجذب المشاهدين إلى محادثات ممتعة، ويمكن أن تساعد في أن يبدو المحتوى الخاص بك أكثر جاذبية، ومن أهمها: ملصقات الوسوم القائمة على الموقع، أو الأسئلة، أو الصور المتحركة GIFs.

روابط القصص: إذا كان لديك حساب تجاري تم التحقق منه، أو كنت تدير حسابًا شخصيًا للنشاط التجاري ولديك أكثر من 10000 متابع، يمكنك إضافة رابط (التمرير السريع) swipe-up، إلى القصص، حيث يمنحك هذا الفرصة لزيادة الوصول إلى موقع الويب والاستفادة من قصص إنستاجرام كأداة بيع مباشرة.

2- الاستفادة من ميزة Highlights:

يمكنك تحقيق أقصى استفادة من قصص إنستاجرام حتى بعد انتهائها من خلال إضافتها في (أبرز القصص) Highlights، لتظهر أسفل صورة الحساب، وهي ميزة مثالية يمكنك من خلالها جذب الزوار الجدد الذين يكتشفون علامتك التجارية، وتعريفهم بمنتجاتها أو خدماتها.

يمكنك أيضًا استغلال هذه الميزة لعرض المحتوى الهام، مثل: شهادات العملاء أو المراجعات، أو عروض المنتجات. كما أنها تعتبر المكان المثالي لتوجيه المتابعين إلى المحتوى الأكثر قيمة.

3- الاستعانة بمشاركات المستخدمين:

يمكنك زيادة فعالية القصص من خلال تشجيع المتابعين على مشاركة صورهم، ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، وإعادة نشرها كجزء من قصص علامتك التجارية.

عندما يرى الأشخاص محتوى من عملاء حقيقيين، فإن ذلك يزيد من مصداقية علامتك التجارية، وسيتكون انطباع لدى أي شخص يكتشف علامتك بأن المحتوى الخاص بك واقعي وجدير بالثقة.

يساعد المحتوى الذي أنشأه عملائك الأكثر ولاءً في أن يصبحوا أكبر المدافعين عن علامتك التجارية، كما يساهم في بناء مجتمعات تضم أكث الأشخاص اهتمامًا بمنتجاتك وخدماتك.