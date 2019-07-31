شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: PUBG Lite تصبح أفضل لعبة مجانية على "بلاى ستور" بـ 10 ملايين عملية تنزيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تينسنت جيمز الأم التى تتخذ من الصين مقراً لها، أنه بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاقها، أصبحت لعبة PUBG Lite أفضل لعبة مجانية على متجر "بلاى ستور" بـ 10 ملايين عملية تنزيل، فيما يمكن أن تود شعبية لعبة PUBG Mobile Lite إلى حقيقة أن قطاعًا كبيرًا من سوق الهواتف الذكية يشتمل على هواتف ذكية مبتدئة ذات مواصفات منخفضة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فتتميز النسخة الأخف من اللعبة بخريطة أصغر تم تصميمها لاستيعاب 60 لاعبًا تسهل الألعاب السريعة التى تستمر لمدة 10 دقائق فقط، مع الحفاظ على أسلوب اللعب التقليدى فى PUBG، فيما تأتى هذه النسخة من اللعبة فى مساحة 400 ميجابايت فقط ومصممة للأجهزة التى تقل ذاكرة الوصول العشوائى فيها عن 2 جيجابايت.

وتهدف نسخة Lite من PUBG إلى التشغيل بسلاسة لجميع اللاعبين، وقد تم إطلاق الإصدار الرئيسى من اللعبة المثيرة للجدل عام 2017، وقد تجاوز بالفعل علامة التنزيل البالغة 100 مليون على متجر Google Play، كما تم إطلاق PUBG Mobile Season 8 الأسبوع الماضى مع مجموعة من الميزات الجديدة بما فى ذلك تخصيصات الأسلحة والملابس والمكافآت والموضوع الجديد.