شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 13 سيتيح للمستخدمين تغيير حجم أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للسماح للمستخدمين بتخصيص شاشتهم الرئيسية وتعديلها حسب رغبتهم، أضافت شركة أبل ميزة جديدة ستتيح للأشخاص تغيير حجم أيقونات التطبيقات على أجهزة iPad و iPhone.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فمع الإصلاحات الجديدة للأخطاء، أصدرت الشركة الإصدار التجريبى الخامس من iOS 13 للمطورين، وقد أضافت الشركة أيضًا ميزات لنظام iPadOS، فيما يتم الآن اختبار ميزة تغيير حجم الرموز على iPadOS و iOS 13، إذ يمكن للمستخدمين ضبط شبكة التطبيق على 4x5 أو 6x5، مما ينتج عنه رموز أكبر أو أصغر، حيث يعرض الإعداد" المزيد " من الأيقونات بما فى ذلك 30 رمزًا أصغر للتطبيقات، بينما يظهر إعداد" Bigger "ما يصل إلى 20 رمز تطبيق أكبر".

وقال التقرير، يقوم الإصدار التجريبى أيضًا بتحديث "خيارات المشاركة" فى iPadOS و iOS 13 مع إضافة أقسام جديدة لإضافة اختصارات والتنقل بسهولة، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الإصدار للمستخدمين ضبط مستوى الصوت على iPhone و iPad بين 34 مستوى صوت، كما كشفت شركة أبل النقاب عن نظام iOS 13 فى وقت سابق من شهر يونيو من خلال ميزة "الوضع المظلم" وميزات الصور والكاميرا المتقدمة وأداة "تسجيل الدخول باستخدام Apple" وتجربة تطبيق خرائط أبل الجديدة تمامًا.