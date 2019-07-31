شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تركه تسلا .. من جديد "جون ماكنيل" مدير العمليات بـ lyft يغادر الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير على قناة CNBC أن "جون ماكنيل" مدير العمليات التنفيذى فى شركة "ليفت" لخدمات تأجير السيارات غادر الشركة، وذلك نقلا عن أحد العاملين داخل الشركة، وهو ما أدى إلى انخفاض أسهم "ليفت" بمقدار 2% قبل إغلاق البورصة.

وكان "ماكنيل" انضم إلى شركة "ليفت" منذ أقل من 18 شهر فقط، وكان يعمل قبل ذلك رئيس المبيعات والخدمات فى تسلا، وفى فترة توليه هذا المنصب تضاعفت مبيعات تسلا .

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ومن الملاحظ أن فى الوقت الذى أعلن فيه عن انسحاب "ماكنيل" من "ليفت" انخفض تداول الشركة فى البورصة ليصل سعر السهم 64 دولار بأقل بنسبة 2% عن بداية التداول.

ويذكر أنه تم طرح "ليفت" للجمهور فى مارس 2019 بتقييم بقيمة 24 مليار دولار، وعلى الرغم من بعض التقلبات التى كانت فى أعقاب الاكتتاب العام المباشر ارتفع سهم ليفت بنسبة 5% بشكل عام فى الأشهر الثلاثة الأخيرة.