جوجل تكتشف ستة ثغرات أمنية حرجة في نظام iOS، وقد تم إصلاح خمسة منها بالفعل

فاطمة أيت طالب - دبي - إكتشف الباحثون الأمنيون في شركة جوجل ست ثغرات أمنية حرجة في iMessage، وهي الثغرات الأمنية التي يمكن أن تُعرض هاتف المستخدم للخطر دون حتى التفاعل مع الجهاز. تندرج الثغرات الأمنية هذه في فئة ” غير تفاعلية “. لحسن الحظ، تم إغلاق خمسة من تلك الثغرات الأمنية الستة في تحديث iOS 12.4.

أربعة ثغرات أمنية من بين هذه الثغرات الأمنية الستة تتطلب من المهاجم إرسال شفرة برمجية ضارة قابلة للتنفيذ على iMessage وبمجرد أن يفتح الضحية الرسالة، سيتم تشغيل الشفرة البرمجية. أما بخصوص الثغرتين المتبقيتين، فهما تستغلان الذاكرة.

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ولحد الآن، تم إصلاح خمسة من هذه الثغرات الأمنية الستة في حين لا تزال واحدة قابلة للإستغلال، ولكنها ظلت سرية حتى يتم إصلاحها من قبل شركة آبل. نوصي بشدة بالترقية إلى iOS 12.4 إذا لم تقم بذلك فعلاً. من الجيد أن يكتشف الباحثون الأمنيون في شركة جوجل هذه الثغرة الأمنية قبل أي شخص آخر، لأنه وفقا لتقرير ZDNet، فهناك بعض الجهات التي هي على إستعداد لدفع الملايين لإستخدام هذه الثغرات الأمنية قبل أن تتمكن شركة آبل من إصلاحها.