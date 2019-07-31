شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تكشف عن تقنية جديدة لتخزين الطاقة تعرف بـ Megapack والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تخزين الطاقة فى حاويات كبيرة الحجم أمرا حقيقيا من تسلا، حيث طرحت الشركة تقنية تعرف بـ Megapack، وهى بطارية بحجم الحاوية مخصصة لتخزين الطاقة على نطاق واسع"، والتى يمكن أن تساعد فى نشر الطاقة المتجددة بسرعة وحتى استبدال محطات الطاقة التقليدية.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، تحتوى كل Megapack فردية على ما يصل إلى 3 ميجا واط من السعة التخزينية، وهذا بدوره يؤدى إلى نشر سريع للغاية للطاقة، وزعمت Tesla أنها يمكن أن تنشر محطة طاقة بقدرة 250 ميجاوات، 1 جيجا واط فى أقل من ثلاثة أشهر، أو أربعة أضعاف سرعة محطة الوقود الأحفورى المماثلة.

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ويمكن أن تتصل البطاريات مباشرة بالطاقة الشمسية، فيما سيجرى استخدام هذه التقنية كبديل لطاقة الغاز الطبيعى فى مشروع Moss Landing الجارى فى كاليفورنيا، وهذا لا يمكن فقط تجنب الحاجة إلى طاقة قذرة، ولكن إنقاذ الأداة من إنفاق "ملايين الدولارات" كل يوم للحفاظ على ذروة تشغيلها.

وتقول الشركة إن هذا سيكون طاقة كافية لتشغيل "كل منزل فى سان فرانسيسكو لمدة ست ساعات"، وستقوم Telsa بتسليم Megapacks مجمعة بالكامل، وتشمل "وحدات البطارية، ومحولات ثنائية الاتجاه، ونظام إدارة حرارى، وقاطع التيار المتردد الرئيسى وتقول Tesla إن Megapack تشغل مساحة أقل بنسبة 40 %، وتتطلب عُشر الأجزاء المراد إنشاؤها، ويمكن تجميعها 10 أضعاف سرعة حلول تخزين الطاقة البديلة.