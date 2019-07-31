شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بذلة روبوتية تحرك أطرافك وتساعدك على الرقص.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال مهرجان منطقة "سان فرانسيسكو"، استعان معرض يطلق عليه اسم Inferno ببعض الروبوتات لتحويل الناس إلى دمى، إذ ارتدى المشاركون بذلات روبوتية، قادرة على تحريك أطرافهم لمساعدتهم على الرقص.

ويعتبر مهرجان منطقة سان فرانسيسكو هو حدث سنوى يجمع بين الفن والتكنولوجيا والموسيقى، وتم استخدام الروبوتات هذا العام للحصول على أداء ساحر وغير تقليدى.

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ووفقا لموقع "ديلى ميل" الحدث: "تم تصميم كل روبوت لأداء حركات ديناميكية صممها الفنانون وقاموا بتنشيطها وصاحبها مجموعة من المشاركين والموسيقى التكنولوجية التى ساعدتهم على الاستمتاع بالرقص من خلال الروبوت".





يستطيع الروبوت التحكم فى حركة جسم الإنسان بناء على للموسيقى، وهذه الهياكل الخارجية تعزز وتزيد من القدرات البشرية الواقعية بشكل متزايد.