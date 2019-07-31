موت الكلاب ليس سبب انتشار ثعبان الطريشة بالقاهرة الجديدة

«البيئة»: التجمع العام الماضي تعرض للسيول مما ساعد في نقل الزواحف إليه.. وموقع المدينة بالقرب من محميتي «الغابة المتحجرة ووادي دجلة» جعل الزواحف تأوي إليها

قال الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية في تصريحات نشرتها الشروق ، إنه لا يوجد إثبات علمي يؤكد أن سبب ظهور تعبان «الطريشة» هو اختفاء الكلاب الضالة من منطقة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، ولكنها شواهد فقط بسبب التقارب الزمني ما بين الاختفاء والظهور.

وأضاف فهيم: أنه كان هناك طرق كثيرة للتعامل مع خطورة الكلاب الضالة في التجمع الخامس بدلًا من قتلها، حيث من المفترض أن يتم تطعيمها ضد السعار أو علاجها مثلما حدث في منطقة الشيخ زايد بأكتوبر، مشيرًا إلى أنه السم الذي وضع لهذه الكلاب في المناطق المهجورة بالقاهرة الجديدة من المحتمل أنه أثار هذه الثعابين وجعل عامل الهيجان لديها قوي.

وأكد إلى أن ملي جرام من ثعبان «الطريشة» قادر على قتل إنسان بوزن 80 كيلو في غصون ساعة، موضحًا أنه يجب على جهاز المدينة سرعة مواجهة الثعابين في أسرع وقت، بالاستعانة مع صيادين متخصصين في صيد هذه الثعابين لأن لها سلوكيات مختلفة عن باق الكائنات ويجب أن يتعامل معها مختصين.

أشار إلى كيفية مواجهته بالاستعانة ببعض المواد التي تبعد الثعابين عن المنازل، مثل الشيح الجبلي، أو التوم المفروم، ووضعها في أماكن، مثل حدائق المنزل، أو فوق الأسوار، ومدخل المنازل التي يستغلها الثعبان للدخول.

ومن جانبه قال الخبير البيئي، الدكتور مجدي علام، إن الكلاب غير الضالة تنافس في إعدادها الكلاب الضالة في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، ولا يكاد يخلو منزل من كلب يقتنيه صاحبه، مشيرا إلى أن «الطريشة» من الزواحف المعروفة في الصعيد ولدى البدو وفي المناطق الصحراوية وتسمى لديهم "أبوجلابية" نظرا لأنها تتفادى الكائنات الحية وفي حال رؤيتها لأي شخص تسير على جنبها وتظهر كمن يرتدي جلباب كنوع من التمويه ولا تهاجم إلا من يهاجمها بما في ذلك الكلاب والسلوك متبادل حيث تتفادى الكلاب مهاجمتها خوفا من عضتها القاتلة.

وعن أسباب انتشار "الطريشة" بالتجمع الخامس أكد علام، أن هناك 3 أسباب رئيسية ليس من بينها قلة عدد الكلاب أو إبادتها، أول هذه الأسباب، أن تلك المنطقة محاطة بمحميتين هما الأضخم والأكبر «الغابة المتحجرة» الممتدة عبر 7 كيلو متر، و«وادي دجلة»، وهي البيئة الطبيعية التي تنتشر بها عشرات؛ بل مئات الأنواع من الزواحف، ونحن مطالبين بحمايتها داخل بيئتها تلك، وللأسف تم استقطاع مساحات من الغابة المتحجرة للبناء عليها وأصبحت المباني السكنية متاخمة لأسوار الغابة.

ونوه بأنه مؤخرا بدأ مشروع لإزالة بعض الهضاب التي كانت موجودة داخل نطاق محمية الغابة المتحجرة لبناء المزيد من العمارات السكنية وهو ما كان سببا في هروب عشرات الزواحف إلى أقرب أماكن للنجاة من معدات البناء التي تسببت في تدمير أعشاشها.

وأضاف أن ثان الأسباب يرجع إلى ارتقاع درجات الحرارة بطريقة غير مسبوقة، وهي درجة الحرارة الأعلى منذ 1880 مما تسبب في سخونة رمال أعشاش الزواحف وهروبها إلى أقرب منطقة رطبة، وفي تلك الحالة تكون المنطقة المنشودة الحدائق.

وتابع:"آخر الأسباب وأهمها أن التجمع تعرض العام الماضي لسيول شديدة ومن شدتها جرفت مساحات شاسعة من الغابة المتحجرة وتسببت في سقوط السور الخارجي ومن الطبيعي أن تكون قد جرفت معها أعشاش من الزواحف لتستقر في النطاق السكني وتظهر هذا العام".

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وعن كيفية الوقاية منها أشار علام، إلى أن هناك عشرات من المبيدات التي تقضي على مثل تلك الأنواع في الحال، أما استخدام الشيح فهو غير مجدي بالمرة، وأنصح من تظهر لدية بالتواصل مباشرة مع أقرب مديرية صحة، حيث توجد إدارة متخصصة للمكافحة ولا يحاول التعامل معها مباشرة لأنها تهاجم من يهاجمها.

من جانبها قالت وزيرة البيئة، إن انتشار الثعابين في بعض القرى والمحافظات، ليس سببه قتل الكلاب الضالة؛ إنما الزحف العمراني الذى انتشر خلال الفترة الأخيرة، مستكملة أن «الكلاب الضالة لها شقين، الأول مضر عندما يدخل على محمية طبيعية على سبيل المثال ويقتل السلاحف والحيوانات، أمّا الثاني فلا بد من وجوده لإحداث توازن بيئى»، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس الآن أبحاثاً وتجارب استخدمتها دول أخرى للتخلص من الكلاب الضالة دون الإضرار بالتنوع البيولوجي.

الأمر لا يتعلق بالكلاب الضالة

وحذر الدكتور عمر تمام، خبير الحياة البرية، عميد معهد الدراسات البيئية في جامعة السادات، من التعامل مع ثعبان "الطريشة" السام، مشددًا على ضرورة الابتعاد عنه مترًا على الأقل وطلب النجدة وفقاً لموقع مصراوي .

وقال تمام لـ"مصراوي" إن ثعبان "الطريشة" منتشر في جميع ربوع مصر؛ خصوصًا المحافظات ذات الظهير الصحراوي، مشيرًا إلى أنها من عائلة الحية السامة التي تعتمد على مهاجمة ضحيتها من خلال عض أقرب جزء منها، مستخدمة أنيابها المتحركة التي تميزها عن عائلة "الكوبرا".

ووصف خبير الحياة البرية ثعبان "الطريشة": "دائمًا تشبه لون التراب الأصفر، وجسمها قصير، ولا يتعدى طولها 20 سنتيمترًا وتغطي جسمها بالأشواك".

وأضاف تمام أن الثعبان منتشر بداية من الوجه البحري والساحل الشمالي حتى حلايب وشلاتين؛ لكنه يميل إلى الوجود في الظهير الصحراوي، وظهر في الأونة الأخيرة بمدينة السادات والمعادي والتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

مية نار

وأكد تمام إلى أن خطورة "الطريشة" تتمثل في أن سمها يحتوي على مادة حارقة تشبه "مياه نار" تقتل الأنسجة الملامسة لمكان العضة، وينتشر خلال ساعتين في الجسم كله من مكان العضة، ما يتطلب قطع الجزء المصاب للحفاظ على حياة الضحية من الوفاة.

وكشف أن أن السبب في ظهورها يرجع لانتشار القوارض وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف والتوسع في الصحراء، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بقتل الكلاب الضالة.