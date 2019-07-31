شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق أجهزة آيباد جديدة بنهاية 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت أبل iPad Air و iPad mini فى مارس الماضى، لكن هناك أنباء على أن الشركة ربما تكون على وشك إطلاق جهازين جديدين، وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر" من ملفات تنظيمية جديدة داخل شركة أبل.

يشتمل ملف أبل الجديد على لوحين مع رقم الطراز A2200 و A2232 ، ولا تكشف الملفات الكثير من التفاصيل الأخرى حول الأجهزة، لكن لاحظ الخبراء أن هذه الأجهزة ستعمل بنظام تشغيل iPadOS الجديد للشركة الذى سيتم إطلاقه فى وقت لاحق من هذا العام.

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وقال "مينج تشى كو" محلل شركة آبل لـ"بيزنس انسايدر" : "نسختين جديدتين من iPad Pro من آبل ستكونا حيز الإنتاج الصخم فى الربع الأخير من عام 2019 او فى الربع الأول من عام 2020 وهذا طبقا لنسخة مترجمة من تقرير صادر عن اللغة الصينية.

ويذكر أن أبل قامت بتحديث iPad Pro فى أكتوبر 2018 خلال حدث فى مدينة نيويورك، حيث أضافت تغييرات جديدة مثل تقنية التعرف على الوجه Apple ID واتصال USB-C وتصميم جديد بحجم أقل نحافة حول الشاشة.