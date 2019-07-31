شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم أخبار تكنولوجية شغلت العالم خلال 24 ساعة × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حالة عدم تمكنك من متابعة أهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، نقدم لك جولة سريعة لأهم الأخبار التى حدثت مؤخرا حول العالم من خلال ما تم نشره فى موقع "بيزنس انسايدر"..





قد تكون العلاقات بين جوجل وعملاق التكنولوجيا الصينى "هواوى" أعمق مما كان معروفا من قبل، حيث ظهرت تقارير جديدة عن شكل العلاقة التى بدأت من عام 2015، وورد فى التقرير أن جوجل استضافت ما يقرب من 100 من مهندسى هواوى فى مقر Googleplex الشهير في Silicon Valley والذين حصلوا على معاملة خاصة لإنجاز عملهم.





أعلنت شركة مايكروسوفت عم استحواذها على BlueTalon، وهى شركة برمجيات ناشئة ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة، توفر BlueTalon حلولا تساعد المستخدمين على فهم وإدارة والتحكم فى جمع البيانات ومن لديه حق الوصول إلى هذه المعلومات وكيفية استخدامها، وتحت مظلة "مايكروسوفت" ستقوم BlueTalon ببناء حلول خصوصية البيانات والحوكمة لسحابة Microsoft Azure

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تعاونت مجموعة من مستخدمى يوتيوب مع أكبر نقابة عمالية فى أوروبا للضغط من أجل مزيد من الشفافية، و تم إنشاء اتحاد YouTube العام الماضى وسط توترات بين يوتيوب ومنشئى المحتوى الذين ينشرون مقاطع فيديو على المنصة، ولكن كمجموعة مجتمع بدلاً من اتحاد حقيقى، لم يكن لديها القدرة الكافية لدعم موقفها.





حصل لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا على 3 ملايين دولار في نهاية هذا الأسبوع، بعد فوزه في نهائي كأس العالم بلعبة فورتنيت.





كشف تقرير حديث عن وجود خطأ فى منصة LinkedIn سمح لأى شخص بالتقدم لشغل منصب الرئيس التنفيذى لجوجل، حيث كان الخطأ يسمح للمستخدمين بنشر أى قائمة وظائف على صفحات الشركة دون الحصول على إذن أو تصريح.