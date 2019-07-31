كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Google” تعلن عن مجموعة من ميزات “Pixel 4”

متابعة-سنيار: في منشور بالمدونة، كشفت Google أن هاتفها الذكي الرائد “Pixel 4” سيحتوي على ميزة التعرف على الوجه، كما إستعرض الإعلان ميزة “Motion Sense” التي عرفت في مشروع جوجل Soli.

على الرغم من أن العديد من الهواتف لديها ميزة التعرف على الوجه- تستخدم أجهزة iPhone الجديدة ميزة Face ID ثلاثية الأبعاد، وتستخدم هواتف Android التعرف على الوجه الخاص به على أساس ثنائي الأبعاد – تقول Google إنها ستعمل بشكل مختلف على Pixel 4.

وستستفيد كل من ميزات فتح وجه Pixel 4 وميزات Motion Sense من تكنولوجيا الرادار المستشعرة للحركة من Google.

وعلى عكس iPhone، الذي يتطلب منك التقاط الهاتف ثم التمرير السريع على شاشة القفل لفتح الشاشة الرئيسية، تقول Google إن Pixel 4 يستخدم Soli لتشغيل مستشعرات التعرف على الوجه لإلغاء القفل عندما ترى أنك قريب من الهاتف..

وتقول Google إن هذه الميزة تعمل في أي اتجاه تقريبا – حتى لو كنت تمسك به مقلوبا – ويمكنك استخدامه في عمليات الدفع الآمنة.

ميزة “Motion Sense” أو التي عرفت في مشروع جوجل Soli هي ميزة تقدمها جوجل في الإصدارات القادمة من الهواتف الذكية، حيث تدعم هذه الميزة أسلوب جديد لتفاعل المستخدم مع هاتفه عبر الإيماءات، إلا أن بعض التسريبات تشير إلى أن هذه الميزة لن تكون متاحة لكافة مناطق العالم.

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وتقول Google إن جميع صور الوجه وبيانات مستشعر Soli يتم تخزينها بشكل آمن على شريحة أمان Titan M بالهاتف ومعالجتها على الجهاز (ولا تتم مشاركتها مطلقا مع خدمات Google).

ومن المتوقع أن يكون للهاتف تصميم زجاجي جديد وكاميرا خلفية داخل عثرة جديدة مربعة الشكل ، ومن المحتمل أن يكون أيضا أول هاتف يقوم بتشغيل Android Q، وسيصدر في أكتوبر.